Paralajmërimi i Intel shkakton shitje masive të aksioneve të çipave: Intel bie 25% para hapjes së tregut
Parashikimi i dobët për tremujorin e katërt dhe dobësia e tregut të kompjuterëve personalë deri në gjysmën e parë të 2027-s rrëzuan edhe AMD, Nvidia, ASML dhe TSMC në tregtimin para hapjes së bursës
Aksionet e Intel ranë 25% në tregtimin para hapjes së bursës të premten, pasi prodhuesi i çipave parashikoi një tremujor të dobët dhe paralajmëroi se dobësia e tregut të kompjuterëve personalë do të vazhdojë të paktën deri në gjysmën e parë të vitit 2027, duke shkaktuar një shitje masive të aksioneve të çipave në mbarë botën, siç njofton Reuters.
Rënia e vë kompaninë amerikane në rrugën për të humbur më shumë se 123 miliardë dollarë vlerë tregu dhe për të hapur tregtimin në nivelin më të ulët në rreth gjashtë muaj, nëse humbjet mbahen edhe gjatë seancës së rregullt. Sipas raportimit të Reuters, parashikimi nënvizon sfidat e planit të ristrukturimit të drejtorit ekzekutiv Lip-Bu Tan, ndërsa Intel vazhdon të përballet me rënien e zgjatur të tregut të PC-ve, edhe pse investon shumë në inteligjencën artificiale dhe në zgjerimin e prodhimit.
Shitja u përhap në të gjithë sektorin: aksionet e AMD, Arm Holdings, Qualcomm, Nvidia, Broadcom dhe Micron ranë nga 2% deri në 9% në tregtimin para hapjes, indeksi evropian STOXX Europe 600 Technology ra 2,1%, me ASML që humbi 5,2%, ndërsa aksionet e TSMC-së, prodhuesit më të madh në botë të çipave me kontratë, ranë 3,5%.
Intel pret që të ardhurat e tremujorit të katërt të jenë 15 deri në 16 miliardë dollarë, nën mesataren prej 17,07 miliardë dollarësh që prisnin analistët, sipas të dhënave të LSEG të cituara nga Reuters. Drejtori financiar David Zinsner tha gjithashtu se Intel nuk pret fluks pozitiv parash këtë vit.
Një nga shkaqet është shtrëngimi i memories: çmimet më të larta të saj, të nxitura nga zhvendosja e kapaciteteve të furnizuesve drejt çipave të memories me bandë të gjerë për inteligjencën artificiale, po rrisin kostot e kompjuterëve dhe po rëndojnë kërkesën tashmë të dobët të konsumatorëve. Çipat për PC përbënin rreth gjysmën e të ardhurave të Intel në tremujorin e tretë dhe kompania pret që shitjet e këtij segmenti të bien më shumë se 20% këtë tremujor, pas rënies prej 5% në periudhën e shtatorit. “Do të jetë e rëndësishme të shihet nëse Intel mund të zgjerojë furnizimin me produktin shumë fitimprurës Xeon për të kompensuar këtë dobësi në rritje te PC-të”, tha Brian Mulberry, strateg kryesor i tregut në Zacks Investment Management, i cituar nga Reuters.
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