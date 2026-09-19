Paramount cakton datën e publikimit për “Crawl 2”: vazhdimi i horror-it me Emily Rudd dhe Mason Gooding vjen më 16 korrik 2027
Paramount Pictures ka caktuar datën 16 korrik 2027 për publikimin kinematografik të “Crawl 2”, vazhdimit të filmit horror të vitit 2019. Lajmin e ka raportuar fillimisht Deadline, dhe konfirmimi vjen në një moment kur studioja po zgjeron planet e saj horror për vitet e ardhshme.
“Crawl” i parë, i drejtuar nga Alexandre Aja, u kthye në sukses të papritur: me buxhet rreth 13.5 milionë dollarë, grumbulloi mbi 91 milionë dollarë në mbarë botën. Historia ndiqte një vajzë dhe babanë e saj të bllokuar në shtëpinë e përmbytur në Florida gjatë një uragani të kategorisë 5, ndërsa aligatorë gjigantë manëngrënës i rrethonin.
Në vazhdim, protagonistët janë Mason Gooding (i njohur nga “Scream 7”) dhe Emily Rudd (nga “One Piece”), ndërsa aksioni zhvendoset në Nju Jork: pas një uragani, aligatorët dalin në rrugët dhe kanalizimet e qytetit. Aja kthehet si regjisor dhe bashkëprodhues përkrah Sam Raimit dhe Craig Flores. Xhirimet kanë nisur në gusht 2026 në Hungari. Titulli zyrtar ende nuk është shpallur — “Crawl 2” mbetet emër pune.
Data e zgjedhur është sfiduese: filmi del një javë pas vazhdimit të “Superman”-it të James Gunn, “Man of Tomorrow” (9 korrik 2027). Megjithatë, data bie pothuajse tetë vjet pas premierës së filmit të parë, më 12 korrik 2019.
Në të njëjtin njoftim, Paramount ka afruar me një javë edhe “Heart Eyes 2”, që tani do të dalë më 4 shkurt 2028 (nga 11 shkurt), për të përfituar më shumë nga audienca e Shën Valentinit. Filmi i parë, horror slasher me temë dashurie, grumbulloi 33.1 milionë dollarë në mbarë botën, dhe regjisori Josh Ruben kthehet për vazhdimin.
Burimi: ComingSoon.net
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