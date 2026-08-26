Afati për skuadrat 53-lojtarësh në 2026: Kush pritet të pritet ose të shkëmbehet
Reduktimi i numrit të lojtarëve nga 90 në 53 është një realitet i ashpër për ekipet e ligës dhe do të sjellë largime të mëdha. Rreth 1,184 lojtarë pritet të mbeten pa vend para afatit për prerje të skuadrave. Disa do të rikthehen në practice squad ose do të ri-nënshkruhen kur dozat në IR të lirohen, por për shumë prej tyre kjo mund të jetë fundi i fazës me ekipin aktual. Disa lëvizje paraprake kanë nisur tashmë, përfshirë tregtimin e Kayshon Boutte nga Patriots dhe shkarkimin e Trey Benson nga Cardinals.
Siç raporton nfl, ka plot emra që konsiderohen kandidatët kryesorë për t’u prerë ose për t’u bërë objekt i shkëmbimeve: te Buffalo janë nën vëzhgim Michael Danna, Mecole Hardman dhe Geno Stone; te Chicago, Roschon Johnson nuk ka gjetur hapësirë; Cincinnati mund të lirojë McKinnley Jackson ose Kris Jenkins për shkak të mbipopullimit në frontin e mbrojtjes; Cleveland ka mundësi të lirojë Cedric Tillman pas shtimit të përforcimeve; Dallas po rishikon situacionin e pasuesve të quarterback-ut dhe disa edge-rushers; Kansas City mund të marrë oferta për Kristian Fulton; Las Vegas mund të kërkojë shkëmbim për Aidan O’Connell; Miami ka lëvizur në përparësi të risive si Tutu Atwell; Minnesota mund të jetë e hapur për të shqyrtuar ofertat për J.J. McCarthy; New England po vlerëson pozicionet e James Hudson dhe Chad Muma; New York Giants po studiojnë të ardhmen e Odell Beckham dhe Tyrone Tracy Jr.; Philadelphia ka parë Tanner McKee të tejkalojë Andy Dalton; Pittsburgh po rishikon lojtarë si Malik Harrison, Kaleb Johnson dhe Broderick Jones; dhe San Francisco ka pyetje rreth gjendjes dhe vendit në tabelë të Christian Kirk.
Disa raste duken më të qarta: Broderick Jones u rikthye në stërvitje pas një operacioni në shpinë, por ka patur probleme në para-sezon që rrisin pasigurinë e tij; Christian Kirk vuan ende nga një problem në viçin që e ka kufizuar aktivitetin e stërvitjeve; dhe Sam Howell te Dallas duket më shumë si kandidat për practice squad, ndërsa Joe Milton III i ka fituar pikat për rolin e zëvendësuesit. Lojtarët që nuk kontribuojnë në special teams, siç është rasti i Odell Beckham në këtë para-sezon, kanë më shumë rrezik të mbeten jashtë 53-shes për shkak të nevojës për shumëspecialistë në listë.
Pas afatit të prerjes, shumë prej këtyre lojtarëve mund të gjejnë mundësi të reja përmes practice squad, ri-nënshkrimesh ose shkëmbimeve që do të shfrytëzojnë nevojat emergjente të ekipeve. Ekipet do të vazhdojnë të lëvizin gjatë javëve të para të sezonit, duke përdorur liste si IR për të gjeneruar hapësira dhe për të rikthyer lojtarë kur të shërohen.
Sipas nfl, vendimet e afatit do të përcaktojnë fatin e shumë prej emrave të përmendur dhe do të shfaqin se cilët lojtarë do të kenë mundësi të vazhdojnë karrierën në skuadra të reja.
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