🌦️
Tiranë 26°C · Rrebesh i lehtë 26 August 2026
S&P 500 7,677 ▲0.32%
DOW 53,577 ▲0.3%
NASDAQ 26,151 ▲0.66%
NAFTA 80.93 ▼1.74%
ARI 4,710 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146 EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146
₿ CRYPTO
BTC $78,558 ▼ -0.34% ETH $2,443 ▼ -1.48% XRP $1.4297 ▼ -3.6% SOL $96.3900 ▼ -3.36%
S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.93 ▼1.74 % ARI 4,710 ▲0.32 % S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.93 ▼1.74 % ARI 4,710 ▲0.32 %
EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146 EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146
26 Aug 2026
Breaking
Bianca Belair tregon për gjendjen e dëmtimit: pa ndjesi në gishtin e operuar Angel Reese thyen rekordin e rikuperimeve të një ndeshjeje në WNBA Kinley Rasmus dhe rrënjët familjare pas paraqitjes historike në Little League World Series Parker Kelly synon të ndërtojë mbi sezonin e tij shpërthim te Colorado Avalanche NBA 2K27 prezanton video të Sezonit 1 me Victor Wembanyama dhe Olivia Miles
Menu
MLB

Kinley Rasmus dhe rrënjët familjare pas paraqitjes historike në Little League World Series

· 2 min lexim

Kinley Rasmus ka qenë një nga lojtarët kryesorë të Phenix City Youth Baseball nga Alabama në fillimin e Little League World Series 2026. Ajo regjistroi 14 eliminime me strikeout në turne, duke barazuar rekordin e Mo’ne Davis për vajzat në LLWS, dhe në tre ndeshjet e para ishte 3-for-7 në goditje. Në rolin e fitueses, Kinley lejoi vetëm tre goditje dhe asnjë pikë të fituar në 10.2 inningë të hedhura, ndërsa skuadra shënoi një rikthim të rëndësishëm për t’u përballur me rivalë të fortë gjatë turneut.

Siç raporton Bleacher Report, familja e Rasmus ka lidhje të thella me bejsbollin profesionist: babai i saj, Cory, ndihmoi Phenix Cityn të arrinte në ndeshjen finale të Little League World Series në 1999 dhe më vonë luajti për Atlanta Braves dhe Los Angeles Angels midis 2013 dhe 2016. Xhaxhai i Kinley, Colby Rasmus, zhvilloi 1,092 ndeshje në MLB gjatë karrierës së tij (2009–2018). Gjithashtu, gjyshi i saj ka qenë trajner i ekipit të Phenix City në 1999 dhe ishte zgjedhur në draft nga Angels, ndërsa nëna luajti softball në Southern Mississippi; një prej kushërinjtë e saj është edhe bashkëlojtar në ekip.

Kinley ka thënë se dëshiron të ndjekë hapat e babait dhe të përjetojë të njëjtën eksperiencë në Williamsport, duke e bërë pjesëmarrjen në LLWS një objektiv personal dhe familjar. Ajo ka dhënë kontribut të rëndësishëm si në qendër të mbrojtjes ashtu edhe në sulm, dhe performanca e saj ndihmoi skuadrën të kthehej nga një disavantazh prej pesë pikësh për të fituar 6-5 ndaj Pensilvanisë.

Bleacher Report vë në dukje se, pas këtij rrjedhimi ngjarjesh, Phenix City u kualifikua për të luajtur një ndeshje eliminimi kundër Uashingtonit, dhe se paraqitja e Kinley në turne mund të ketë ndikim afatgjatë në karrierën e saj dhe në ambiciet e ekipit për titullin e Little League World Series.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu