Dolly Parton nderohet nga bota e sportit pas vdekjes së legjendës së muzikës country në moshën 80-vjeçare
Dolly Parton, ikonë e muzikës country, u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare, njoftoi në Instagram i nipi i saj, Bryan Seaver. Lajmi për vdekjen e këngëtares dhe kompozitores hapi reagime të shumta në mbarë botën.
Sipas Bleacher Report, figura e Parton u nderua edhe nga komuniteti sportiv, ku sportistë dhe klube shprehën dhimbjen dhe mirënjohjen për ndikimin e saj që shtrihej përtej muzikës.
Karriera e Parton zgjati afërsisht 60 vite; ajo konsiderohet artisteja femër më e shitur në historinë e muzikës country dhe la pas hite si “I Will Always Love You”, “9 to 5” dhe “Jolene”. Ajo publikoi albumin e parë “Hello, I’m Dolly” në vitin 1967 dhe më pas 48 albume të tjera solo, ndër të cilat i fundit ishte “Rockstar” në 2023.
Përtej muzikes, Parton krijoi atraksione dhe programe që sollën ndikim të gjerë: përurimi i parkut të argëtimit Dollywood në Pigeon Forge në 1986, zhvillimi i Dream More Resort and Spa dhe i shfaqjes Dolly Parton’s Stampede, si dhe themelimi i Imagination Library, programi i saj i dhurimit të librave për fëmijë që ka përhapje ndërkombëtare. Sipas të dhënave të programit, rreth një në gjashtë fëmijë nën pesë vjeç në Shtetet e Bashkuara merr një libër nga Imagination Library çdo vit.
Parton ishte një mbështetëse e përjetshme e shtetit të Tennessee; në 2023 ajo performoi “Rocky Top” në ndeshjen e Vols kundër Georgias, ku u shoqërua në fushë nga Peyton Manning. Familjarët kanë thënë se shëndeti i saj filloi të përkeqësohej në mars 2025 pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit të saj, Carl Dean, dhe se një përditësim i fundit për gjendjen u dha javën e fundit. Siç raporton Bleacher Report.
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