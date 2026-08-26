Columbus Crew përballet me Club América në çerekfinalen e Leagues Cup
Columbus Crew ka shansin të sigurojë kualifikimin në gjysmëfinalet e Leagues Cup të mërkurën në mbrëmje, por përpara duhet të mposhtë një nga klubet më të mëdha në Amerikën e Veriut. Ndeshja do të luhet në Dignity Health Sports Park të LA Galaxy dhe pritet të jetë përballje e fortë mes ekipit vendas dhe gjigantëve të LIGA MX, Club América.
Siç raporton mlssoccer, Las Águilas hyjnë në çerekfinale pas një Faze Nëntë të papërfunduar me fitore dhe nuk kanë pësuar humbje në Apertura të LIGA MX pas pesë javësh, duke udhëhequr tabelën me 13 pikë. Po ashtu, Columbus përfundoi Fazën e Parë pa humbje, por ekipi ka pasur vështirësi në MLS që pasuar me tri humbje radhazi në kampionat.
Skudra e Columbus vjen pas një disfate dramatike 3-2 në fushën e Nashville SC, dhe kapiteni Sean Zawadzki e përshkroi përballjen si një mundësi të re për të harruar ecurinë e mëparshme dhe për t’u rikthyer në garë: “Është një mundësi e re, një ndeshje e re. Tani nisemi drejt objektivit të trofeut”, tha ai.
Një pjesë e projektit të rikthimit të formës është integrimi i nënshkrimit veror Brais Méndez, lojtarit me statusin Designated Player që erdhi nga Real Sociedad. Mesfushori spanjoll ka dhënë shenja të kreativitetit dhe aftësive teknike që skuadra prisnë t’i shfrytëzojë teksa ai krijon rrjedhshmëri me bashkëlojtarët.
Takimet mes Columbus dhe Club América kanë historik të freskët: Crew fitoi 4-1 në Leagues Cup 2023, ndërsa América mori hak në Campeones Cup 2024 pas penalltive. Duke luajtur në Los Anxhelos, Columbus pritet të përballet me një prani të fortë tifozësh të Club América dhe duhet të ruajë unitetin e grupit për të konkuruar në terren. Sipas mlssoccer, kjo përballje do të tregojë shumë për ambiciet e të dy ekipeve në këtë kompeticion.
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