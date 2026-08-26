⛈️
Tiranë 23°C · Stuhi 26 August 2026
S&P 500 7,677 ▲0.32%
DOW 53,577 ▲0.3%
NASDAQ 26,151 ▲0.66%
NAFTA 80.58 ▼2.16%
ARI 4,700 ▲0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,841 ▼ -1.08% ETH $2,457 ▼ -1.56% XRP $1.4429 ▼ -4.13% SOL $97.0500 ▼ -4.12%
S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.58 ▼2.16 % ARI 4,700 ▲0.13 % S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.58 ▼2.16 % ARI 4,700 ▲0.13 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
15 opsione për Yankees për të zëvendësuar Giancarlo Stanton dhe për të gjetur bashkëlojtarin e ardhshëm të Aaron Judge në 2027 Columbus Crew përballet me Club América në çerekfinalen e Leagues Cup Dolly Parton nderohet nga bota e sportit pas vdekjes së legjendës së muzikës country në moshën 80-vjeçare Afati për skuadrat 53-lojtarësh në 2026: Kush pritet të pritet ose të shkëmbehet Bianca Belair tregon për gjendjen e dëmtimit: pa ndjesi në gishtin e operuar
Menu
MLS

Columbus Crew përballet me Club América në çerekfinalen e Leagues Cup

· 2 min lexim

Columbus Crew ka shansin të sigurojë kualifikimin në gjysmëfinalet e Leagues Cup të mërkurën në mbrëmje, por përpara duhet të mposhtë një nga klubet më të mëdha në Amerikën e Veriut. Ndeshja do të luhet në Dignity Health Sports Park të LA Galaxy dhe pritet të jetë përballje e fortë mes ekipit vendas dhe gjigantëve të LIGA MX, Club América.

Siç raporton mlssoccer, Las Águilas hyjnë në çerekfinale pas një Faze Nëntë të papërfunduar me fitore dhe nuk kanë pësuar humbje në Apertura të LIGA MX pas pesë javësh, duke udhëhequr tabelën me 13 pikë. Po ashtu, Columbus përfundoi Fazën e Parë pa humbje, por ekipi ka pasur vështirësi në MLS që pasuar me tri humbje radhazi në kampionat.

Skudra e Columbus vjen pas një disfate dramatike 3-2 në fushën e Nashville SC, dhe kapiteni Sean Zawadzki e përshkroi përballjen si një mundësi të re për të harruar ecurinë e mëparshme dhe për t’u rikthyer në garë: “Është një mundësi e re, një ndeshje e re. Tani nisemi drejt objektivit të trofeut”, tha ai.

Një pjesë e projektit të rikthimit të formës është integrimi i nënshkrimit veror Brais Méndez, lojtarit me statusin Designated Player që erdhi nga Real Sociedad. Mesfushori spanjoll ka dhënë shenja të kreativitetit dhe aftësive teknike që skuadra prisnë t’i shfrytëzojë teksa ai krijon rrjedhshmëri me bashkëlojtarët.

Takimet mes Columbus dhe Club América kanë historik të freskët: Crew fitoi 4-1 në Leagues Cup 2023, ndërsa América mori hak në Campeones Cup 2024 pas penalltive. Duke luajtur në Los Anxhelos, Columbus pritet të përballet me një prani të fortë tifozësh të Club América dhe duhet të ruajë unitetin e grupit për të konkuruar në terren. Sipas mlssoccer, kjo përballje do të tregojë shumë për ambiciet e të dy ekipeve në këtë kompeticion.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu