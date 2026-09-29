Partitë opozitare kërkojnë shkarkimin e Šapiçit nga kreu i Beogradit — thirret seancë urgjente e Asamblesë
Pas incidentit në të cilin kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapiç, plagosi këshilltaren e “Kreni-Promeni”, Tanja Miçiç, partitë opozitare kërkuan shkarkimin e tij nga posti, ndërsa disa kërkuan seancë urgjente të Asamblesë së qytetit për shkarkimin e tij, siç njofton Danas-i.
Pas incidentit në Novi Beograd, në të cilin kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapiç, plagosi këshilltaren e lëvizjes “Kreni-Promeni”, Tanja Miçiç, partitë opozitare kërkuan shkarkimin e tij nga posti, ndërsa disa prej tyre kërkuan thirrjen e një seance urgjente të Asamblesë së qytetit për shkarkimin e tij, siç njofton Danas-i.
Zeleno-levi front (ZLF) dënoi ashpër sulmin, duke theksuar se nuk bëhet fjalë për një incident të izoluar, por për dhunë të pastër. Sipas ZLF-së, një kryebashkiak që godet një këshilltare nuk ka legjitimitet politik e moral dhe Šapiçi duhet të shkarkohet menjëherë e të përgjigjet para ligjit.
Zdravko Jankoviç, bashkëkryetar i bordit të ZLF-së në Beograd dhe koleg këshilltar i Miçiçit në Asamblenë e Novi Beogradit, u shpreh se “politika e Šapiçit është forcë ndaj qytetarëve”.
Natalija Stojmenoviç, shefe e grupit të këshilltarëve ZLF-PSG në Asamblenë e qytetit të Beogradit, tha se “Šapiçi duhet të shkojë” dhe se ZLF do t’i bashkohet çdo kërkese që çon në shkarkimin e tij — “kryebashkiakut më të keq në historinë e Beogradit”.
Narodni pokret Srbije (NPS) dënoi sulmin dhe kërkoi reagim të menjëhershëm të organeve kompetente. Milosh Pavloviç, shef i grupit të këshilltarëve të NPS-së në Asamblenë e Beogradit, tha se nuk është hera e parë që Šapiçi tregon prirje për kërcënime dhe sjellje agresive, dhe kërkoi që policia dhe prokuroria të verifikojnë të gjitha rrethanat, të shqyrtojnë pamjet filmike dhe të marrin në pyetje të gjithë pjesëmarrësit.
Pokret slobodnih građana (PSG): këshilltari Stefan Simiç kërkoi thirrjen urgjente të seancës së Asamblesë së Beogradit për shkarkimin e Šapiçit. Ai kërkoi gjithashtu që policia dhe prokuroria ta trajtojnë Šapiçin si çdo qytetar tjetër të dyshuar për dhunë — me ndalim nëse plotësohen kushtet ligjore — si dhe testim për alkool dhe substanca psikoaktive.
Ekološki ustanak: Aleksandar Stevanoviç i bëri thirrje Šapiçit të japë dorëheqjen “nëse ka qoftë një grimcë nderi”.
Stranka slobode i pravde (SSP) e cilësoi kështu: “Šapiçi i çmendur… është pasqyra e vërtetë e regjimit të Vuçiçit”. Sipas SSP-së, ose Vuçiçi dhe SNS-ja e shkarkojnë menjëherë Šapiçin, e dënojnë dhunën dhe institucionet e ndjekin penalisht me procedurë urgjente, ose dhuna e zhveshur është gjithçka që ofron regjimi.
Srbija centar (SRCE) e quajti rastin “fund absolut në historinë e politikës së Beogradit” — njeriu që do të duhej të përfaqësonte të gjithë qytetarët u provua një dhunues i zakonshëm rruge.
LSV Vojvođani: Maja Mrnuštik kërkoi përgjegjësi urgjente penale dhe shkarkimin e Šapiçit. Edhe Novi DSS tha se ngjarja tregon klimën që gjeneron regjimi dhe se Šapiçi nuk mund të jetë më kryebashkiak.
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