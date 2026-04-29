☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 101.48 ▲1.55%
ARI 4,586 ▼0.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $77,049 ▲ +0.17% ETH $2,323 ▲ +1.54% XRP $1.3916 ▼ -0.12% SOL $84.7000 ▲ +0.77%
29 Apr 2026
Breaking
Taylor Swift rrëfen frymëzimin pas këngës Elizabeth Taylor Ndryshimet ligjore për shfuqizimin e qeverisë teknike sot në seancë plenare Pas humbjes në Hungari, Orban ofron dorëheqje edhe nga kreu i partisë Raporti: Si mafia shqiptare po barazohet me Ndrangheta-n Ish-drejtori i FBI-së përballet me akuza të reja, çfarë mesazhi kërcënues përmbante postimi i tij për Trump?
Menu
Europa

Pas humbjes në Hungari, Orban ofron dorëheqje edhe nga kreu i partisë

· 2 min lexim

Ish-kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, ka ofruar dorëheqjen nga posti i kryetarit të partisë Fidesz ndërsa asambleja e partisë në qershor do të vendosë nëse do ta pranojë atë, ka deklaruar një deputet i partisë për mediat lokale.

Partia e qendrës së djathtë Tisza, e udhëhequr nga Peter Magyar, e ka mposhtur Orbanin në zgjedhjet e 12 prillit, duke i dhënë fund sundimit të tij 16-vjeçar dhe duke nxitur thirrje për ndryshime brenda Fideszit.

Kjo e fundit do të votojë për udhëheqjen e re në kongresin e partisë më 13 qershor, ka thënë deputeti Erik Banki, i cituar nga agjencia shtetërore MTI. Fidesz nuk ka reaguar ndaj kërkesës për koment.

Orban nuk ka folur me mediat pas mbledhjes së partisë të martën dhe nuk ka shkruar në rrjetet sociale.

Pas zgjedhjeve, Orban ka thënë për kanalin e djathtë Patriota në YouTube më 16 prill se si kryetar i Fideszit merr “përgjegjësinë e plotë” për humbjen e partisë dhe se e djathta hungareze ka nevojë për një “rinovim të plotë”.

Të shtunën, në një video të publikuar në Facebook, ai tha se nuk do të marrë vendin në parlament, por mandatin do t’ia “kthejë” Fideszit.

“Aktualisht nuk jam i nevojshëm në parlament, por në riorganizimin e së djathtës”, tha Orban, një aleat i afërt i presidentit amerikan Donald Trump, i cili është mbështetur para zgjedhjeve nga udhëheqës të partive të ekstremit të djathtë në Evropë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu