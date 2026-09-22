Pas Mbappé, Franca “blindon” edhe Zidane… truprojë dhe oficer sigurie shtesë për komisarin teknik
Zinedine Zidane nuk është një trajner si gjithë të tjerët në Francë. Për të kuptuar këtë fakt mjafton të shikohet personeli i shtuar pranë komisarit teknik pasi mori detyrën e re.
Federata Franceze e Futbollit ka menduar që të shtojë sigurinë përrreth teknikut duke punësuar një truprojë dhe një oficer sigurie, të cilët do të shoqërojnë Zidane kudo.
Të njëjtin protokoll Franca ka ndjekurn edhe me Kylian Mbappé gjatë Botërorit 2026. Lojtari, për shkak të popullaritetit, gjatë të gjithë turneut vendosi që të mbronte lojtarin duke shtuart stafin që merrej me sigurinë e futbollistëve. A.V.
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