Revista polake “Ambassador”: Shqipëria parajsa ballkanike që ka ruajtur autenticitetin
– Revista prestigjioze polake ”Ambassador” i ka kushtuar një artikull të veçantë Shqipërisë, duke sjellë një panoramë të bukurive natyrore, bregdetit, qyteteve historike, trashëgimisë kulturore e arkeologjike, Alpeve Shqiptare, gastronomisë dhe mikpritjes karakteristike të vendit tonë.
Artikulli e prezanton Shqipërinë si një destinacion autentik, dinamik dhe gjithnjë e më tërheqës në Ballkan, duke nxjerrë në pah diversitetin dhe pasurinë e saj natyrore e kulturore.
Artikulli i plotë i ”Ambassador” nga Izabela Budek:
Për vite me radhë, Shqipëria qëndroi jashtë vëmendjes së turizmit masiv evropian.
Sot, vendi po tërheq gjithnjë e më shumë udhëtarë që kërkojnë destinacione autentike, të paprekura dhe ende larg ndikimit të turizmit masiv.
Është një vend i kontrasteve të jashtëzakonshme, nga njëra anë një vijë bregdetare e thyer dhe e egër, nga ana tjetër male të thepisura, qytete prej guri dhe lugina të paprekura.
Historia e saj magjepsëse, klima mesdhetare, mikpritja e njerëzve dhe një kuzhinë plot shije të freskëta e bëjnë Shqipërinë një destinacion të veçantë.
Shqipëria ka arritur të ruajë karakterin e saj natyror.
Është një vend që nuk e ka humbur identitetin – dhe pikërisht kjo e bën kaq të lehtë të dashurohesh me të.
Një bregdet që të magjeps me qetësinë e tij
Bregdeti shqiptar prej disa vitesh po konsolidohet si një nga destinacionet më interesante të pushimeve në Europë.
Këtu gjenden disa prej zonave më të njohura të vendit, me plazhe të jashtëzakonshme, ujëra bruz dhe një atmosferë tipike mesdhetare.
Një nga zonat më të njohura turistike mbetet ajo rreth Durrësit, vende ideal për ata që kërkojnë akomodim të rehatshëm pranë detit.
Kjo zonë shtrihet përgjatë bregdetit të Adriatikut, ku ndodhen disa prej resorteve më të frekuentuara.
Ndërsa gjatë sezonit të lartë shumë prej plazheve janë të mbushura me turistë, ende ekzistojnë vende të qeta dhe të izoluara që presin të zbulohen. Mali i Robit, Qerreti dhe Golemi po bëhen gjithashtu gjithnjë e më të popullarizuara.
Në jug të vendit, peizazhi ndryshon në mënyrë dramatike.
Riviera Shqiptare i magjeps vizitorët me shkëmbinjtë mbresëlënës dhe ujërat e kristalta. Një nga vendet më të famshme është Ksamil, i njohur për plazhet e bukura, ishujt e vegjël dhe peizazhet spektakolare.
Zona ofron gjithashtu mundësi të shumta për not, udhëtime me varkë dhe çlodhje.
Bjeshkët e Nemuna
Një nga pjesët më të bukura të Shqipërisë është veriu malor.
Alpet Shqiptare, të njohura edhe si Bjeshkët e Nemuna, ofrojnë disa prej peizazheve më spektakolare të vendit.
Fshatrat tradicionale, luginat e thella dhe majat e thepisura krijojnë një peizazh ideal për ecje në natyrë dhe eksplorim.
Thethi dhe Valbona janë ndër destinacionet më të njohura për turizmin malor.
Vizitorët mund të zbulojnë shtëpi tradicionale prej guri, kisha të vjetra dhe pamje mahnitëse.
Kjo zonë është veçanërisht tërheqëse për udhëtarët që kërkojnë një përvojë autentike, larg turmave.
Malet janë gjithashtu shtëpi e një shumëllojshmërie të pasur të florës dhe faunës.
Në luginat dhe pyjet e largëta mund të gjenden shumë specie të rralla, duke e bërë veriun e Shqipërisë një zonë të rëndësishme natyrore.
Historia dhe kultura
Shqipëria ka një histori të gjatë dhe magjepsëse.
Për shkak të pozicionit të saj strategjik midis Adriatikut dhe Ballkanit, vendi është ndikuar nga shumë qytetërime, përfshirë ilirët, romakët, bizantinët dhe osmanët.
Një nga qytetet më të bukura është Berati.
Shtëpitë e tij historike duket sikur janë ndërtuar njëra mbi tjetrën. Ndërtesat prej guri të bardhë dhe rrugicat e ngushta krijojnë një atmosferë unike.
Qyteti është gjithashtu i famshëm për kështjellën dhe kishat e tij historike.
Një tjetër qytet i rëndësishëm historik është Gjirokastra, e njohur për shtëpitë prej guri dhe kështjellën mbresëlënëse.
Qyteti i vjetër është pjesë e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe u ofron vizitorëve një udhëtim magjepsës në të kaluarën e Shqipërisë.
Traditat kulinare
Kuzhina shqiptare është një pasqyrim i historisë dhe gjeografisë së vendit.
Ajo ndërthur ndikimet mesdhetare me shijet tradicionale ballkanike.
Perimet e freskëta, vaji i ullirit, erëzat, djathi dhe mishi janë ndër përbërësit kryesorë.
Ndër gatimet tradicionale janë byreku, tava e kosit, qoftet dhe sallatat e ndryshme të freskëta.
Përgjatë bregdetit, ushqimet e detit janë veçanërisht të njohura, ndërsa në zonat malore vizitorët mund të shijojnë gatime të bollshme me mish dhe produkte tradicionale të bulmetit.
Vendi njihet gjithashtu për verërat e prodhuara në mënyrë vendase dhe pijet e tjera tradicionale.
Natyrë e egër dhe peizazhe si të dala nga një film
Edhe pse Shqipëria lidhet kryesisht me pasurinë e bregdetit të saj, pjesa veriore e vendit është më pak e njohur dhe më e largët.
Pikërisht këtu gjenden disa nga peizazhet më spektakolare.
Malet e Shqipërisë janë mbresëlënëse, me maja dramatike, lugina të thella dhe pyje.
Për adhuruesit e aktiviteteve në natyrë, rajoni ofron mundësi të shkëlqyera për ecje, ngjitje dhe eksplorim.
Adhuruesit e maleve po zbulojnë gjithnjë e më shumë Alpet Shqiptare, një rajon që në pjesën më të madhe ka mbetur i paprekur.
Malet ofrojnë shtigje për ecje, pamje të mrekullueshme dhe kontakt të drejtpërdrejtë me natyrën.
Shtëpitë prej guri, ujëvarat dhe luginat e gjelbra e bëjnë këtë rajon një destinacion të përsosur për pushime në natyrë.
Një udhëtim me anije në liqenin e Komanit është gjithashtu një përvojë e jashtëzakonshme.
I rrethuar nga male të thepisura dhe lugina të largëta, liqeni ofron pamje spektakolare dhe është një nga vendet më magjepsëse të Shqipërisë.
Shijet e Shqipërisë
Për shumë vizitorë, kuzhina shqiptare rezulton të jetë një nga zbulimet më të mëdha.
Ajo është një ndërthurje e ndikimeve mesdhetare, ballkanike dhe turke, e bazuar në përbërës të freskët dhe receta të thjeshta.
Peshku i pjekur në zgarë, frutat e detit, ullinjtë, djathërat dhe perimet e pjekura nën diellin e fortë janë të pranishme në tryezat shqiptare.
Ndër gatimet më të njohura është byreku, një petë e mbushur me përbërës të ndryshëm, si dhe tava e kosit, një gatim tradicional me mish qengji dhe kos.
Përbërësit sezonalë dhe erëzat e freskëta janë gjithashtu elementë të rëndësishëm të kuzhinës shqiptare.
E ardhmja e Shqipërisë
Vitet e fundit, Shqipëria është shndërruar në një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Europë.
Vendi po investon në infrastrukturë dhe turizëm, ndërsa përpiqet të ruajë trashëgiminë e tij natyrore dhe kulturore.
Sfida për Shqipërinë do të jetë zhvillimi i turizmit pa humbur autenticitetin që e bën vendin kaq të veçantë.
Nëse ia del ta arrijë këtë, Shqipëria mund të shndërrohet në një nga destinacionet më tërheqëse të Mesdheut.
Një Shqipëri që ka ruajtur autenticitetin
Në një botë ku resortet po bëhen gjithnjë e më të ngjashme me njëra-tjetrën, Shqipëria mbetet një vend me karakter të vërtetë.
Ende mund të shohësh peshkatarë që riparojnë rrjetat e tyre në portet e vogla, gra të moshuara që ecin nëpër rrugicat e ngushta dhe fshatra tradicionale ku njerëzit vazhdojnë të jetojnë sipas zakoneve të tyre.
Është një vend për ata që dëshirojnë t’u largohen turmave, të zbulojnë vende më pak të njohura dhe të përjetojnë një udhëtim më autentik.
Shqipëria nuk të magjeps me luksin, por me thjeshtësinë, diversitetin dhe mikpritjen e saj të sinqertë.
Dhe pikërisht kjo e bën atë një nga destinacionet më magjepsëse në Evropë./ /Ad.Ab./ a.jor.
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