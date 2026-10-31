Për herë të dytë në pak kohë, përfshihet nga flakët fabrika e kafes në Pogradec
Fabrika e kafes në Pogradec është përfshirë sërish nga zjarri mbrëmjen e së premtes. Kjo është hera e dytë brenda një periudhe të shkurtër që objekti përfshihet nga flakët.
Sipas informacioneve paraprake, një pjesë e konsiderueshme e fabrikës është përfshirë nga zjarri. Në vendngjarje shkuan menjëherë forcat zjarrfikëse, të cilat punuan për shuarjen e flakëve dhe vënien e situatës nën kontroll.
Ende nuk ka informacion zyrtar për shkaqet e zjarrit apo për dëmet e shkaktuara. Fatmirësisht nga zjarri nuk ka persona të lënduar. Policia po punon për zbardhjen e plotë shkaqeve dhe rënies së zjarrit.
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