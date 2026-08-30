Përditësim mbi dëmtimin e Aaron Judge dhe skenari i rikthimit te Yankees
Aaron Judge, që ka munguar tre muaj pasi pësoi një frakturë stresi në brinjën e parë të djathtë, pritet t’i bashkohet skuadrës së New York Yankees gjatë udhëtimit të ardhshëm në Bregun Perëndimor për ndeshjet kundër Los Angeles Angels dhe San Diego Padres. Sipas raportimeve të Ken Rosenthal nga Fox Sports, lëvizja synon ta mbajë atë afër ekipit ndërsa stërvitet dhe vlerësohet për një rikthim të mundshëm.
Siç raporton Bleacher Report, Rosenthal shtoi se ende nuk është vendosur nëse Judge do të ketë një detyrë rehabilituese në liga të ulëta përpara rikthimit në nivelin e parë. Gjatë punës para ndeshjes ai mund të imitojë shumë nga aktivitetet që do të bënte në ndeshje të minor leagues, të godasë me makina lëshuese që simulojnë goditjet e major league-it, ose të luajë vërtet ndeshje për t’i rikthyer forcën dhe ndjesinë e këmbëve.
Judge ishte dëmtuar më 26 prill gjatë një përpjekjeje për kapje me zhytje ndaj Houston Astros, por luajti edhe për më shumë se një muaj para se të largohej nga fusha. Në 59 ndeshje ai arriti 17 homerun, 38 RBI dhe një OPS prej .907. Skuadra ka pasur luhatje pas paraqitjes së mirë deri më 31 maj (36-23), dhe qëndron rreth pesë ndeshje pas Tampa Bay Rays në krye të Divizionit Lindor ndërsa afron fundi i sezonit të rregullt.
Rikthimi i Judge do të ishte një përforcim i rëndësishëm për garën e divisionalit dhe do të vinte në kohë për fazën e playoff-it nëse ai shërohet plotësisht; një lajm i mirë për skuadrën ishte edhe rikthimi i fushës së jashtme Cody Bellinger pas mungesës së shkaktuar nga një tendinit i shkallës 2 në kofshën e majtë. Këto detaje u përmendën sërish nga Bleacher Report.
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