Shohei Ohtani mbetet pa datë të qartë për kthimin në gjuajtje pas seancës së shkurtër të bullpen-it
Shohei Ohtani vazhdon të jetë në dyshim për kthimin në qendër të goditjeve të Los Angeles Dodgers pas një seance bullpen të shkurtuar të premten. Pavarësisht se fillimisht u mendua se ai mund të rikthehej në ndeshjen finale të serisë kundër Detroit Tigers të dielën, u bë e ditur të shtunën që Ohtani nuk do të gjuajë në atë ndeshje.
Sipas Bleacher Report, Ohtani hodhi vetëm 20 topa gjatë seancës së premtes, ndryshe nga minimumi prej rreth 30 topash që zakonisht synon para një starti. Trajneri Dave Roberts tha se nuk kishte qenë në strehë për të vëzhguar seancën dhe do të bisedonte me Ohtani dhe trajnerin e gjuajtjes, Mark Prior, për të vendosur hapat e mëtejshëm. Ohtani ishte ndeshur me goditës të vërtetë më 22 gusht për herë të parë që nga tërheqja nga rotacioni në korrik për shkak të dhimbjes në gjunjë; plani i Dodgers ishte që, nëse do të ndjehej mirë pas bullpen-it, ai të mbyllte ndeshjen të dielën me një inning, ndërsa Tyler Glasnow do të ndiqte pas tij. Me Ohtani të paaftë për t9u gjuajtur, Glasnow do të marrë startin.
Ohtani nuk ka gjuajtur që nga 3 korriku për shkak të dhimbjeve në gjunjë, dhe më vonë u zbulua se po përballonte edhe shqetësime në bicepsin e djathtë, të cilat lidhen me kompensimin e lëvizjeve për shkak të problemit me gjunjën. Roberts ka shprehur besimin se Ohtani do të rikthehet të paktën gjatë sezonit të rregullt dhe do të jetë në dispozicion për playoff; vitin e kaluar ai bëri katër paraqitje në postseason, përfshirë edhe startin në Ndeshjen 7 të World Series. Para dëmtimeve, Ohtani ishte duke pasur një sezon me ritëm Cy Young: 1.79 ERA, 95 strikeout-e në 85.2 inningë në 14 startime.
Situata do të monitorohet nga stafi mjekësor dhe trajnerët ndërsa Dodgers përcaktojnë planin e ngritjes së ngarkesës për Ohtani, pasi ecuria e tij do të përcaktojë nëse dhe kur ai do të rikthehet në rol të plotë gjuajtjeje; Siç raporton Bleacher Report.
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