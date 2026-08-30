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MLS

Debutim me dy gola, Dejan Joveljić ngjall shpresë te Seattle Sounders

· 2 min lexim

Dejan Joveljić realizoi një debutim të shkëlqyer për Seattle Sounders FC, duke shënuar në minutën e 12-të të ndeshjes në Lumen Field dhe më pas shtuar golin e dytë në minutën e 48-të. Një gol i vonshëm nga Robert Lewandowski për Chicago Fire vulosi barazimin 2-2, duke ia hequr Sounders mundësinë e fitores pas paraqitjes premtuese të sulmuesit të ri.

Sipas mlssoccer, sulmuesi 27-vjeçar, në sezonin e tij të gjashtë në MLS, ishte transferuar te Sounders në një marrëveshje prej 6 milionë dollarësh cash-for-player nga Sporting Kansas City vetëm katër ditë para debutimit. Trajneri Brian Schmetzer vlerësoi ndikimin e menjëhershëm të tij në skuadër dhe vuri në dukje se pritej që Joveljić të përmirësonte lojën e të gjithë shokëve; me këtë dygolësh ai u bë lojtari i dytë në epokën e MLS për Sounders që shënon shumë gola në ndeshjen e parë, pas Fredy Montero në 2009.

Golat e Joveljić përfshihen në kontekstin e një periudhe të vështirë për ekipin: ishte ndeshja e parë me më shumë se një gol për Sounders që nga fitorja 3-2 ndaj San Jose Earthquakes më 13 maj. Rikthimi i Kristian Roldan dhe Jordan Morris pas dëmtimeve solli entuziazëm te tifozët, por me barazimin skuadra shënoi tashmë një seri prej 10 ndeshjesh pa fitore; megjithatë, ky rezultat i afroi Sounders vetëm dy pikë larg zonës së Playoff-eve në Konferencën Perëndimore.

Pas ndeshjes Joveljić u shpreh se eksperienca e luajtjes para asaj tifozie ishte e jashtëzakonshme dhe shprehu dëshirën për t’i parë përsëri tifozët në ndeshjen e ardhshme, ndërsa Schmetzer theksoi se sulmuesi është i përulur dhe synon të ndihmojë skuadrën të kualifikohet për Playoff-et. Këto informacione i raportoi mlssoccer.

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