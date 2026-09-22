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Serbia

Përfaqësues të Ambasadës së SHBA-së takojnë kryetarin e Bujanocit për çështjet e shqiptarëve në jugun e Serbisë

Kryetari Arber Pajaziti priti në Bujanoc delegacionin e Ambasadës amerikane në Beograd; në fokus: bashkëpunimi i vazhdueshëm dhe integrimi më i madh i shqiptarëve të Luginës së Preshevës në institucionet shtetërore, me theks te policia.

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Kryetari i komunës së Bujanocit, Arber Pajaziti, ka pritur sot përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd. Takimi, sipas raportimit të portalit lokal Bujanovačke.rs, kishte në qendër çështje që prekin shqiptarët në jugun e Serbisë.

Në fokus të bisedimeve ishin bashkëpunimi i vazhdueshëm me Ambasadën amerikane dhe çështje me rëndësi për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Pajaziti theksoi nevojën për integrim më të madh të shqiptarëve në institucionet shtetërore, me theks të veçantë në përfshirjen e tyre në polici dhe institucione të tjera publike, si e rëndësishme për barazinë dhe përfaqësimin e drejtë.

Kryetari i Bujanocit falënderoi ambasadën për mbështetjen e vazhdueshme dhe interesimin për çështjet që prekin drejtpërdrejt qytetarët.

Në delegacionin amerikan morën pjesë sekretari i parë i ambasadës, Pepin Helgers, zyrtarja e Seksionit Politik, Ksenija Lazović, dhe zyrtari politik Joseph Gajeski.

Burimi: Danas

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