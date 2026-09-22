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Serbia

Vuçiç pranon avantazhin e Listës Studentore: ‘Do të jetë e vështirë ta arrijmë’

Nga Nju-Jorku, Vuçiçi nuk komentoi sondazhin 'Faktor plus' që e nxjerr listën e tij 48.6% kundrejt 37.1% të studentëve, por pranoi se gara është shumë e pasigurt dhe se lista rivale ka avantazh.

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Presidenti i Serbisë dhe bartësi i listës “Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vuçiç, ka pranuar nga Nju-Jorku, ku po merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, se gara për zgjedhjet e ardhshme është shumë e pasigurt.

Vuçiç nuk pranoi të komentojë sondazhin e fundit të “Faktor plus”, që e nxjerr listën e tij me 48.6% të mbështetjes kundrejt 37.1% të Listës Studentore. “Lista ‘blokaderska’ është listë kundër, nuk ka asnjë politikë. Ajo listë ka avantazhin dhe do të jetë e vështirë ta arrijmë. Do të bëjmë gjithçka dhe do të përpiqemi të luftojmë deri në momentin e fundit,” u shpreh ai.

I pyetur për spotin e realizuar nga studentët e bllokuar të Fakultetit të Arteve Dramatike (FDU), Vuçiç tha se “kurdo që mendoni se ka fund mbrapshtësia dhe ndyrësitë, ju befasoheni gjithmonë”, duke shtuar se më e rrezikshme është ajo që po u bëjnë grave në Serbi: “Fushata që po bëjnë kundër grave në Serbi është aq e tmerrshme saqë nuk kam fjalë. Ata urrejnë gratë.”

Foto: Oliver Bunic / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Burimi: Danas

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