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Serbia

Përmbysja: Narodna stranka e Gajiçit del e vetme në zgjedhje — koalicioni me Nestoroviçin rrëzohet për shkak të problemeve shëndetësore

Vladimir Gajiç njoftoi se Narodna stranka nuk do të dalë në zgjedhje në koalicion me lëvizjen “Mi snaga naroda” të Nestoroviçit; mbledhja e firmave fillon nesër.

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Branimir Nestoroviç në konferencë për media
Branimir Nestoroviç në një konferencë për media në Beograd (Foto: Nova.rs)

Narodna stranka do të dalë e vetme në zgjedhjet parlamentare, duke rrëzuar koalicionin e dakordësuar me lëvizjen “Mi snaga naroda” të Branimir Nestoroviçit. Lajmin e njoftoi sot presidenti i partisë, Vladimir Gajiç, raportojnë Danas dhe Nova.rs.

Arsyeja e tërheqjes, sipas Gajiçit, janë “problemet serioze shëndetësore” të Nestoroviçit, i cili aktualisht është i penguar të marrë vendime, si dhe konfliktet e brendshme në lëvizjen e tij rreth bashkëpunimit të mundshëm me Lëvizjen e Socialistëve të Aleksandar Vulinit.

“Fatkeqësisht, për shkak të problemeve serioze shëndetësore të prof. dr. Nestoroviçit morëm vendimin të mos dalim në zgjedhje në koalicion me MI – snaga naroda, para së gjithash për arsye etike, nga respekti për privatësinë e prof. Nestoroviçit, i cili në këtë moment është i penguar të marrë vendime”, thuhet në deklaratën e shkruar të Gajiçit.

Pavarësisht tërheqjes nga koalicioni, Narodna stranka del në zgjedhje — si “alternativë demokratike ndaj oponentëve kryesorë politikë në zgjedhjet e ardhshme”, ndërsa mbledhja e firmave fillon nesër, më 23 shtator.

Ky është një përmbysje e plotë e lajmit të 16 shtatorit, kur u njoftua publikisht koalicioni mes partisë së Gajiçit dhe lëvizjes së Nestoroviçit.

Burimi: Danas, Nova.rs

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