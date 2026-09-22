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Serbia

Vuçiç takohet me Ursula von der Leyen në Nju-Jork: Serbia do ta përshpejtojë rrugën drejt BE-së, pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve

Presidenti serb i shprehu shefes së Komisionit Evropian mirënjohjen për mbështetjen e dhënë Serbisë, në një moment kur ajo ka shtyrë vizitën e planifikuar në Beograd për shkak të zgjedhjeve të tetorit.

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Aleksandar Vuçiç dhe Ursula von der Leyen duke shtrënguar duart
Aleksandar Vuçiç dhe Ursula von der Leyen pas takimit në Beograd, tetor 2025 (Foto: EPA)

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, u takua sot me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në margjinat e sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju-Jork, raportoi media serbe Nova.rs.

Në një postim në Instagram pas takimit, Vuçiç i shprehu Von der Leyen-it mirënjohjen “për gjithçka që ajo kishte bërë për Serbinë në vitet e mëparshme”. “Besoj se Serbia, pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve, do ta përshpejtojë rrugën e saj drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian”, shkroi presidenti serb.

Takimi vjen në një moment delikat, pasi Von der Leyen e anuloi vizitën në Beograd si pjesë e turneut të saj vjetor në Ballkanin Perëndimor. Turneu, i planifikuar për 30 shtator – 2 tetor, përfshin Tiranën, Prishtinën, Podgoricën dhe Shkupin, ndërsa Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë ajo do t’i vizitojë më vonë, për shkak të zgjedhjeve të tetorit në të dy vendet.

Më herët, Nova.rs raportoi se plani ishte që presidentja e KE-së të vizitonte Serbinë në tetor. Rreth 120 profesorë e studiues serbë i drejtuan asaj një letër të hapur përpara një vizite të mundshme, ndërsa Von der Leyen ishte shprehur se ishte “e tmerruar nga skenat e varrimit të Ratko Mlladiçit”.

Burimi: Nova.rs

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