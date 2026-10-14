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Përplasje për kujdestarinë e djalit, Halle Berry reagon sërish ndaj akuzave

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Përplasje për kujdestarinë e djalit, Halle Berry reagon

Aktorja Halle Berry ka hedhur poshtë sërish akuzat e ish-bashkëshortit të saj, Olivier Martinez, se ajo ka ushtruar dhunë fizike ndaj djalit të tyre 13-vjeçar, Maceo.

Në dokumentet e paraqitura në gjykatë, aktorja argumenton se një fotografi e përdorur nga Martinez për të mbështetur pretendimet e tij nuk tregon shenja dëmtimi te i biri.

Sipas dokumenteve të siguruara nga revista People, Martinez kishte paraqitur fotografinë, e cila pretendohet se është shkrepur nga vetë Maceo pas incidentit të 26 shtatorit. Ai ka pretenduar se djali kishte fotografuar të ëmën pas asaj që e përshkruan si një episod dhune.

Megjithatë, Berry kundërshton këtë version të ngjarjeve. Në deklaratën e saj të depozituar më 13 tetor, aktorja argumenton se fotografia tregon atë duke qëndruar e qetë, me duart në xhepa dhe disa hapa larg të birit.

Sipas saj, nuk ka asnjë fotografi që të tregojë mavijosje, skuqje apo shenja në qafën e djalit, të cilat do të mbështesnin pretendimet për mbytje.

Ajo ka kundërshtuar gjithashtu pretendimin se partneri i saj aktual, Van Hunt, kishte kontrolluar trupin dhe qafën e Maceos për shenja dëmtimi. Sipas Berry-t, Hunt thjesht kishte deklaruar se nuk kishte vënë re skuqje apo mavijosje të dukshme.

Përplasja mes ish-bashkëshortëve është përshkallëzuar pasi Martinez ka kërkuar kujdestarinë e vetme të djalit të tyre, duke pretenduar se Berry e kishte dhunuar gjatë incidentit të shtatorit dhe se kishte pasur edhe raste të tjera të ngjashme.

Aktorja i ka mohuar kategorikisht akuzat, duke deklaruar se nuk e ka dhunuar kurrë fizikisht apo emocionalisht të birin.

Ajo ka kundërshtuar gjithashtu kërkesën që Maceo të dëshmojë në seancat e ardhshme gjyqësore, duke pretenduar se Martinez e ka ndikuar dhe manipuluar atë gjatë diskutimeve për çështjen.

Nga ana tjetër, avokati i Martinez këmbëngul se djali duhet të ketë mundësinë të tregojë përvojën e tij para gjykatës. Ai argumenton se zëri i Maceos duhet të dëgjohet në këtë proces.

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