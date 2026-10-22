Përplasje të ashpra në Kuvend, Noka i shkul mikrofonin Ballës. Opozita përmbys karriget (VIDEO)
Ka nisur me tensione dhe përplasje të ashpra deri në fizike seanca plenare e së enjtes.
Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka i ka shkulur mikrofonin kreut të grupit parlamentar Taulant Balla në momentin që ky i fundit mori fjalën për t’iu pëgjigjur deputetëve të opozitës pas fjalës së tyre lidhur me protestën në Tiranë.
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