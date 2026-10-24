Përplasje te Ministria e Arsimit, i vihet flaka kazanëve të mbeturinave, gurë drejt godinës. Policia hedh gaz lotsjellës
Protestuesit e Partisë Demokratike u grumbulluan te Ministria e Arsimit, aty ku u njoftuar edhe një protestë e studentëve.
Disa hapa larg forcave të FNSH dhe mjetit ujëhedhës protestuesit i vunë flakën kazanëve të mbeturinave dhe hodhën gurë drejt godinës.
Policia reagoi duke hedhur ujë me presion për të shpërndarë protestuesit.
Mes protestuesve është vënë re një grup i veshur me bluza të bardha dhe maska të cilët nuk dihet a janë pjesë e studentëve apo protestuesve të PD.
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