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24 Tet 2026
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Politika

Zëvendëskryeministrja Koçiu: Dhuna përdoret nga ata që s’kanë çfarë ofrojnë më

· 2 min lexim

Zhvillimet e fundit dhe protesta kombëtare e thirrur nga Partia Demokratike kanë nxitur reagimin e Zëvendëskryeministres Albana Koçiu, e cila përmes një deklarate në rrjetet sociale e ka cilësuar tubimin si një përpjekje të dështuar për të nxitur pakënaqësi masive.

Sipas Koçiut, përpjekjet e opozitës për të krijuar një frymë revoltuese nuk arritën qëllimin e tyre, duke degjeneruar në akte të paatribuueshme për një proces demokratik. Ndërsa komentoi ecurinë e protestës, ajo nënvizoi se “kur tentativa për të fabrikuar me zor të madh një ‘revolucion të popullit’ dështon, përfundon si pjesë e bandës së dhunshme të atyre që as nuk u dhimbsen studentët dhe as e ardhmja e Shqipërisë”.

Zëvendëskryeministrja vuri theksin te rëndësia e komunikimit politik dhe dënoi përdorimin e forcës gjatë tubimit, duke bërë një dallim të qartë mes përballjes me argumente dhe veprimeve të dhunshme. Ajo nënvizoi se “dialogu është rruga e atyre që kanë argumente, ndërsa dhuna është rrugica e verbër e atyre që s’kanë çfarë ofrojnë më”, duke i bërë thirrje aktorëve politikë t’i rikthehen mjetet demokratike të bashkëpunimit.

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