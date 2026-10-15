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Kronika

Përplasje të Rruga e Elbasanit, plagoset në kokë një vajzë, dyshohet se u godit nga bombola e gazit lotsjellës

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Përplasje të ashpra janë shënuar pasditen e së enjtes mes policisë dhe protestuesve që janë zhvendosur në rrugën e Elbasanit.

Gazetarët e Euronews Albania raportuan se një vajzë ka mbetur e plagosur në kokë nga një bombol gazi të hedhur nga policia për gazin lotsjellës.

Për shkak të gjakderdhjes së madhe, ajo u transportua me urgjencë në spital për marrjen e ndihmës mjekësore.

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