Pesë yje të rinj marrin rrugën për në «Hadestown»: Norbert Leo Butz kryeson kastin e ri në Broadway
Muzikali fitues i çmimit Tony, «Hadestown» i Anaïs Mitchell-it, ka mirëpritur pesë anëtarë të rinj kryesorë në kastin e Broadway-t, siç njofton BroadwayWorld: fituesi dy herë i Tony-t, Norbert Leo Butz, do të luajë Hermesin, Amber Iman Persefonën, Jasmin Savoy Brown Evridikën, Ben Davis Hadin dhe Kayko Orfeun. Të pestë kanë zënë vendin e tyre në skenën e Walter Kerr Theatre në New York.
Për Butz-in, angazhimi shënon një kthim domethënës në Broadway — dhe një mundësi për t’iu bashkuar një shfaqjeje që e ka adhuruar fillimisht si spektator. «Mendova se ndoshta e kisha mbyllur me Broadway-n, ose Broadway e kishte mbyllur me mua. Nuk po gjeja role, dhe nisa si admiruesi më i madh i «Hadestown»-it», tha ai, duke rrëfyer se kishte parë kastin origjinal, ishte dashuruar me shfaqjen dhe kishte sjellë edhe fëmijët për ta parë. «Kështu që, në këtë shfaqje të veçantë, ndihet si ëndërr e realizuar — thjesht sepse mendoj se është një kryevepër.»
Jasmin Savoy Brown debuton në Broadway me rolin e Evridikës. «Sa me fat jam? Sinqerisht, kjo muzikë, kjo partiturë është kaq e bukur, kaq e pasur», tha ajo. «Jemi në mes të javës së tretë dhe ende po zbuloj gjëra të reja për Evridikën çdo ditë — dhe besoj se do ta bëj këtë gjatë gjithë kohës. Ndihem thellësisht me fat që po tregoj këtë histori dhe që po sjell zërin tim natyral në të.»
BroadwayWorld është takuar me të pestë yjet për një seri intervistash video, ku ata flasin për përvojën e hyrjes së bashku në botën e muzikalit të Anaïs Mitchell-it. Produksioni, që vazhdon të luhet në Walter Kerr Theatre, mbetet një nga titujt më të qëndrueshëm të Broadway-t pas fitimit të Tony-t për muzikalin më të mirë.
Foto kryesore: Norbert Leo Butz, fitues dy herë i çmimit Tony, luan Hermesin në kastin e ri të «Hadestown»-it në Broadway (foto: Dead Accts Broadway, Wikimedia Commons, licencë CC BY 3.0).
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