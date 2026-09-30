«Christmas by Candlelight» zbarkon në Hyde Park Winter Wonderland: yjet e West End-it në gjashtë koncerte festive këtë dhjetor
Koncertet festive «Christmas by Candlelight» do të hapen këtë dimër në Hyde Park Winter Wonderland të Londrës, siç njofton BroadwayWorld. Shfaqjet do të mbahen nga 5 deri më 23 dhjetor 2026 në arenën e ndërtuar posaçërisht për këtë rast, «Candlelight Arena» me 1000 vende brenda zonës «Show Town» të festivalit, me një mbrëmje gala më 5 dhjetor.
Në skenë do të ngjiten disa nga yjet më të ndritshëm të West End-it: Rachel John, e njohur nga «Hamilton» në Victoria Palace Theatre; Dean John-Wilson nga «Aladdin» në Prince Edward Theatre; Katie Hall nga «Cabaret» në Kit Kat Club; dhe Tosh Wanogho-Maud nga «Kinky Boots» në London Coliseum. Ata do të shoqërohen nga një bandë live për mbrëmjet sing-along me këngët më të dashura të Krishtlindjeve — nga «White Christmas» te «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!», «O Holy Night» dhe «Winter Wonderland».
«Pas dy vjetësh shfaqjesh të shitura plotësisht në West End me ‘Christmas by Candlelight’, jemi shumë të entuziazmuar ta sjellim West End-in në Hyde Park Winter Wonderland këtë Krishtlindje për gjashtë shfaqje shumë të veçanta», tha Daniel Wood, sipas BroadwayWorld-it. «Këto shfaqje do të jenë kaq magjike dhe festive, në një nga arenat tona të ndërtuara posaçërisht, plotësisht zhytëse nën dritën e qirinjve — atmosfera do të jetë elektrike!», shtoi Simon Gordon.
Suzy Griffiths, nënkryetare dhe drejtuese e eventeve në Mbretërinë e Bashkuar për artet dhe argëtimin në Hyde Park Winter Wonderland, u shpreh se organizatorët janë «të ngazëllyer» që mirëpresin Concerts by Candlelight këtë sezon, me një program artistësh të talentuar që do t’u dhurojnë vizitorëve «një përvojë festive vërtet magjike dhe të paharrueshme».
Biletat për të gjashtë koncertet dalin në shitje sot, të mërkurën më 30 shtator, në mesditë. Hyde Park Winter Wonderland është festivali i madh vjetor festiv i Londrës, që merr përsipër Hyde Park-un për gjashtë javë në prag të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri — dhe sivjet, për herë të parë, skena nën dritën e qirinjve i bashkohet programit të tij.
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