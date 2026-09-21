Pettifer: Pas Hagës, Kosova duhet ta rishikojë raportin me misionet ndërkombëtare
Eksperti britanik i thotë Radios Evropa e Lirë se EULEX-i i përket së kaluarës dhe se aktgjykimi rrezikon pajtimin mes shqiptarëve dhe serbëve
Eksperti britanik për Ballkanin, James Pettifer, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë, Kosova duhet ta rishikojë marrëdhënien e saj me misionet ndërkombëtare në vend.
Sipas tij, marrëdhënia me NATO-n është thelbësore dhe nuk duhet prekur — NATO-ja nuk ka qenë e përfshirë në procesin e Dhomave të Specializuara — por situata me Evropën është “krejt ndryshe”: misione si EULEX-i dhe OSBE-ja “i përkasin së kaluarës”. “Veçanërisht sa i përket EULEX-it, nuk shoh arsye përse duhet të vazhdojë,” tha ai.
Pettifer tha se Kosova ishte “naive” që bashkëpunoi me Dhomat e Specializuara pa negociuar profesionalisht kushtet, duke lënë hapësirë që procesi të manipulohej nga interesa të jashtme. Ai tha se ua kishte vënë në dukje këtë diplomatëve të Kosovës në Londër, por ata “nuk e kuptonin vërtet se cili mund të ishte problemi”.
Ai paralajmëroi se aktgjykimi mund ta kthejë shumë prapa procesin e pajtimit mes serbëve dhe shqiptarëve, pasi “ekziston përshtypja se bashkësia ndërkombëtare nuk është neutrale”. Ai kritikoi gjithashtu reagimin e kryeministrit Kurti si “disi të dobët”: “Qeveria duhet ta trajtojë çështjen e legjitimitetit të organizatave si EULEX-i dhe nëse ato vazhdojnë të jenë të nevojshme në Kosovë.”
Ai u bëri thirrje palëve të shmangin dhunën, duke thënë se “dhuna në rrugë do t’i dobësonte shumë argumentet morale kundër këtij procesi gjyqësor”, ndërsa protestat paqësore i quajti të rëndësishme.
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