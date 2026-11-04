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Amerika

Phil Scott fiton mandatin e gjashtë në Vermont dhe Kelly Ayotte të dytin në New Hampshire, republikanët mbajnë dy guvernatorë kundër valës demokrate

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Republikanët kanë fituar garat për guvernator në Vermont dhe në New Hampshire, sipas thirrjeve të New York Times dhe Decision Desk HQ, duke shkuar kundër prirjes kombëtare që u dha demokratëve fitore mbresëlënëse në mbarë vendin, siç njofton USA Today në mbulimin e tij të drejtpërdrejtë të zgjedhjeve, të përditësuar në orën 04:29 ET më 4 nëntor.

Në Vermont, guvernatori Phil Scott fitoi mandatin e tij të gjashtë dyvjeçar në një nga shtetet më liberale të vendit, duke mposhtur sfiduesen demokrate Amanda Janoo, një emër i ri në politikën e shtetit, e cila kishte treguar forcë në sondazhe pak kohë para ditës së zgjedhjeve.

Sipas WAMC, Janoo pranoi humbjen rreth orës 22:45, kur ishin raportuar rezultatet nga 85% e qyteteve, dhe e përgëzoi Scott në Burlington. Scott u tha mbështetësve të tij në Montpelier pak pas orës 23:00 se vetëm 48 orë më parë analistët po i shkruanin nekrologjinë politike dhe një sondazh i University of New Hampshire e nxirrte atë humbës me rreth 9 pikë, ndërsa ai vetë ishte në rrugë për të fituar me më shumë se 5 pikë, një lëkundje prej 14 pikësh. Sipas rezultateve të Associated Press, Scott mori 163.169 vota kundrejt 141.467 votave të Janoo, me 99,65% të qendrave të votimit të raportuara, ndërsa Associated Press e shpalli Scott fitues në orën 00:35 EST.

Scott ishte i vetmi republikan që fitoi një garë në nivel shtetëror në Vermont të martën, ndërsa republikanët humbën vende në legjislaturën e shtetit, duke u dhënë demokratëve një supermaxhorancë, dhe demokratja Molly Gray fitoi garën për zëvendësguvernatore. Nëse Scott e përfundon këtë mandat të gjashtë, ai do të bëhet guvernatori më jetëgjatë në historinë e Vermontit që nga fitimi i shtetësisë në vitin 1791.

Kelly Ayotte, guvernatorja e New Hampshire

Në New Hampshire, guvernatorja Kelly Ayotte fitoi një mandat të dytë dyvjeçar, duke mposhtur demokraten Cinde Warmington, edhe pse votuesit e këtij shteti fushëbetejë zgjodhën demokratët në garën e nxehtë për Senatin e Shteteve të Bashkuara dhe në të dyja garat për vendet e shtetit në Dhomën e Përfaqësuesve. Siç raporton Washington Examiner, Associated Press e shpalli garën në orën 00:42, me Ayotte në 51,1% kundrejt 47,3% të Warmington, ndërsa rezultatet e Associated Press tregonin Ayotte me 299.637 vota kundrejt 276.986 votave të Warmington. Warmington është një ish-anëtare e Këshillit Ekzekutiv të shtetit.

Ayotte, ish-senatore e Shteteve të Bashkuara dhe ish-prokurore e përgjithshme e New Hampshire, udhëhoqi në shumicën e sondazheve dhe ndoqi një rrugë të qendrës së djathtë gjatë dy viteve të para si guvernatore. New Hampshire dhe Vermont janë dy shtetet e vetme që i zgjedhin guvernatorët për mandate dyvjeçare. Para se Ayotte të zgjidhej në vitin 2024, republikani Chris Sununu shërbeu katër mandate si guvernator i New Hampshire.

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