Phil Scott fiton mandatin e gjashtë në Vermont dhe Kelly Ayotte të dytin në New Hampshire, republikanët mbajnë dy guvernatorë kundër valës demokrate
Republikanët kanë fituar garat për guvernator në Vermont dhe në New Hampshire, sipas thirrjeve të New York Times dhe Decision Desk HQ, duke shkuar kundër prirjes kombëtare që u dha demokratëve fitore mbresëlënëse në mbarë vendin, siç njofton USA Today në mbulimin e tij të drejtpërdrejtë të zgjedhjeve, të përditësuar në orën 04:29 ET më 4 nëntor.
Në Vermont, guvernatori Phil Scott fitoi mandatin e tij të gjashtë dyvjeçar në një nga shtetet më liberale të vendit, duke mposhtur sfiduesen demokrate Amanda Janoo, një emër i ri në politikën e shtetit, e cila kishte treguar forcë në sondazhe pak kohë para ditës së zgjedhjeve.
Sipas WAMC, Janoo pranoi humbjen rreth orës 22:45, kur ishin raportuar rezultatet nga 85% e qyteteve, dhe e përgëzoi Scott në Burlington. Scott u tha mbështetësve të tij në Montpelier pak pas orës 23:00 se vetëm 48 orë më parë analistët po i shkruanin nekrologjinë politike dhe një sondazh i University of New Hampshire e nxirrte atë humbës me rreth 9 pikë, ndërsa ai vetë ishte në rrugë për të fituar me më shumë se 5 pikë, një lëkundje prej 14 pikësh. Sipas rezultateve të Associated Press, Scott mori 163.169 vota kundrejt 141.467 votave të Janoo, me 99,65% të qendrave të votimit të raportuara, ndërsa Associated Press e shpalli Scott fitues në orën 00:35 EST.
Scott ishte i vetmi republikan që fitoi një garë në nivel shtetëror në Vermont të martën, ndërsa republikanët humbën vende në legjislaturën e shtetit, duke u dhënë demokratëve një supermaxhorancë, dhe demokratja Molly Gray fitoi garën për zëvendësguvernatore. Nëse Scott e përfundon këtë mandat të gjashtë, ai do të bëhet guvernatori më jetëgjatë në historinë e Vermontit që nga fitimi i shtetësisë në vitin 1791.
Në New Hampshire, guvernatorja Kelly Ayotte fitoi një mandat të dytë dyvjeçar, duke mposhtur demokraten Cinde Warmington, edhe pse votuesit e këtij shteti fushëbetejë zgjodhën demokratët në garën e nxehtë për Senatin e Shteteve të Bashkuara dhe në të dyja garat për vendet e shtetit në Dhomën e Përfaqësuesve. Siç raporton Washington Examiner, Associated Press e shpalli garën në orën 00:42, me Ayotte në 51,1% kundrejt 47,3% të Warmington, ndërsa rezultatet e Associated Press tregonin Ayotte me 299.637 vota kundrejt 276.986 votave të Warmington. Warmington është një ish-anëtare e Këshillit Ekzekutiv të shtetit.
Ayotte, ish-senatore e Shteteve të Bashkuara dhe ish-prokurore e përgjithshme e New Hampshire, udhëhoqi në shumicën e sondazheve dhe ndoqi një rrugë të qendrës së djathtë gjatë dy viteve të para si guvernatore. New Hampshire dhe Vermont janë dy shtetet e vetme që i zgjedhin guvernatorët për mandate dyvjeçare. Para se Ayotte të zgjidhej në vitin 2024, republikani Chris Sununu shërbeu katër mandate si guvernator i New Hampshire.
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