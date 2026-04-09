Piktura 950-vjeçare ku shfaqen UFO-t – fakt apo keqinterpretim historik?
Një pretendim që po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale thotë se një pikturë rreth 950-vjeçare, e zbuluar në një manastir të izoluar në Rumani, paraqet objekte fluturuese të panjohura (UFO) mbi një qytet mesjetar.
Sipas këtij interpretimi, në qiell shfaqen disqe që duken të ngjashme me përshkrimet moderne të UFO-ve, ndërsa banorët poshtë duken të frikësuar.
Megjithatë, studiuesit e historisë së artit dhe të periudhës mesjetare kanë dhënë interpretime të ndryshme.
Çfarë thonë historianët?
Ekspertët theksojnë se në artin mesjetar, elementët në qiell shpesh nuk janë paraqitje reale të objekteve fizike, por simbolikë fetare.
Në shekujt XI–XIV, piktorët përdornin forma rrethore, disqe apo “rrota zjarri” për të përfaqësuar:
- praninë hyjnore
- engjëjt ose forcat qiellore
- fenomene biblike si “qerret e zjarrit”
Këto motive lidhen shpesh me rrëfime biblike si vizionet e profetit izraelit, Ezekiel, ku përshkruhen “rrota që digjen” në qiell – një simbol i fuqisë së Zotit, jo teknologji.
Raste të ngjashme në Evropë
Pretendime të tilla nuk janë të reja. Disa vepra të tjera janë interpretuar gabimisht si “UFO”:
- “The Crucifixion” (Kryqëzimi) (shek. XIV) – disa forma në qiell interpretohen si anije kozmike, por në fakt përfaqësojnë Diellin dhe Hënën.
- “The Madonna with Saint Giovannino” – një objekt në sfond shpesh quhet UFO, por studiuesit e lidhin me simbol fetar ose fenomen natyror.
Po rreth “shënimeve të manastirit”?
Përshkrime si “rrota zjarri” dhe “zogj metalikë” kanë shpjegime historike:
- “Rrota zjarri” përputhen me gjuhën biblike dhe vizionet mistike të kohës.
- “Zogj metalikë” mund të jenë metafora poetike për fenomene si meteorë, kometa apo stuhitë me rrufe.
Në mungesë të njohurive shkencore moderne, njerëzit e Mesjetës përdornin gjuhë simbolike për të përshkruar dukuri natyrore që nuk i kuptonin plotësisht.
A ka prova për UFO në Mesjetë?
Deri më sot, nuk ekziston asnjë provë shkencore që këto piktura ose shkrime të jenë dokumentim i objekteve fluturuese të avancuara. Studiuesit janë pothuajse unanimë:
- Interpretimet moderne shpesh keqkuptojnë artin e vjetër.
- Pikturat janë kryesisht simbolikë fetare dhe kulturore.
- Burimet historike shpesh lexohen jashtë kontekstit.
Ndërsa ideja që njerëzit e Mesjetës mund të kenë parë UFO është intriguese, provat tregojnë se këto piktura janë pasqyrë e besimeve fetare dhe imagjinatës artistike të kohës, jo dëshmi e teknologjisë së panjohur.
Piktura është një afresk në murin e kishës së ndërtuar në shek. XIII, por pikturat janë shtuar më vonë (rreth shek. XVI–XVII).
Aty shihet një objekt në formë disku mbi një ndërtesë, që shumë njerëz sot e interpretojnë si “UFO”.
Kisha ndodhet në Sighișoara, Rumani, një kishë gotike-luterane brenda qytetit të fortifikuar, pjesë e qendrës historike e mbrojtur nga UNESCO. //a.i/
