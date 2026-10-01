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Ekspozita

Piktura e blerë për 30 dollarë në Miçigan theu rekordin: “Alderman Merriam’s Shells” e Gertrude Abercrombie shitet për 1,06 milionë dollarë

Një pikturë me guaca e blerë për 30 dollarë në një shitje shtëpie në Miçigan u shit të enjten në Freeman's New York për 1,060,000 dollarë, duke vendosur rekordin e ri të ankandeve për artisten surrealiste amerikane Gertrude Abercrombie.

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«Alderman Merriam’s Shells» (1951), një punë e vogël 8 me 11 inç ku nëntë guaca renditen në një peizazh eterik, u shit të enjten, më 1 tetor, në ankandin e Freeman’s New York për 1,060,000 dollarë — çmim pa premiumin e blerësit — duke vendosur rekordin e ri të ankandeve për artisten surrealiste amerikane Gertrude Abercrombie, siç njofton Artnet News.

Vepra ishte blerë në korrik për vetëm 30 dollarë në një shitje shtëpie në Miçigan: një koleksionist mobiliesh vintage dhe pllakash vinyl e vuri re në një korridor pranë garazhit, të varur në kënd, vetëm nga nënshkrimi «abercrombie ’51» në këndin e poshtëm të majtë. Në fund të verës, duke shfletuar katalogun e retrospektivës «The Whole World Is a Mystery» në Muzeun e Artit të Milwaukit, ai gjeti një fotografi arkivore të së njëjtës pikturë — të botuar në një artikull të vitit 1952 të Chicago Tribune mbi ekspozitën e artistes në Newman-Brown Gallery. Ekspertja Susan Weininger e autentikoi veprën si «Alderman Merriam’s Shells», të pikturuar në 1951.

Hulumtimi arkivor tregoi se Abercrombie ia kishte dhuruar pikturën doktorit John Reynolds të Kalamazoo-së, Miçigan, si pagesë për shërbime mjekësore; vepra mbeti në familjen e tij dhe jashtë syrit të publikut për 75 vjet. Artistja e Çikagos, që nuk pati kurrë përfaqësim galerie, shpesh ua shiste veprat drejtpërdrejt miqve ose koleksionistëve.

Ringjallja e tregut të saj nisi pas ekspozitës së galerisë Karma në 2018, që e përshkroi si një «figurë kritike, të nënvlerësuar të surrealizmit amerikan të mes-shekullit»: sipas Artnet Price Database, shitjet vjetore u ngritën nga nën 75,000 dollarë para 2018-së në mbi 3.5 milionë dollarë vitet e fundit, ndërsa 80 vepra janë shitur mbi 100,000 dollarë. Nëntorin e kaluar, «Message for Mercy» (1950) ishte vepra e parë e artistes që kaloi pragun e 1 milion dollarëve në Sotheby’s New York.

«Natyrisht, jemi të entuziazmuar pa masë për rezultatin rekord… Çfarë kthimi nga një investim prej 30 dollarësh!» — komentoi nënkryetari i lartë i Freeman’s, Zachary Wirsum.

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