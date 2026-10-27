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Mali i Zi

Dyshime për rregullsinë e tenderit 11 milionë euro për rrugën Jasikovac–Cmiljača në Bijelo Polje

Dokumentacioni i publikuar në sistemin elektronik të prokurimeve ngre pikëpyetje: deklarata e konfliktit të interesit e datës 3 nëntor 2025 nuk mban nënshkrimin e sekretarit të komunës, Mensur Hajdarpašić, ndonëse ai ka nënshkruar të tre detyrat projektuese

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Punime në rrugë (foto ilustruese)

Tenderi për hartimin e projektit ideor dhe të projektit kryesor për rikonstruksionin e rrugës Jasikovac–Cmiljača në Bijelo Polje, përfshirë edhe kryerjen e punimeve, me vlerë mbi 11 milionë euro me TVSH, ka ngritur pikëpyetje mbi rregullsinë e procedurës së prokurimit publik, siç njofton Portal ETV. Oferta e paraqitur nga Konstruktor Group, së bashku me nënkontraktorët e saj, është përzgjedhur si më e favorshmja.

Autoriteti kontraktor është Ministria e Punëve Publike, ndërsa investitor është Komuna e Bijelo Poljes. Sipas raportimit të Portal ETV, shqyrtimi i dokumentacionit të publikuar në Sistemin Elektronik të Prokurimeve Publike të Malit të Zi (CEJN), së bashku me pretendimet e përfshira në ankesën e paraqitur nga njëri prej ofertuesve — në garë ishin gjithsej katër ofertues — ka ngritur dyshime për respektimin e procedurave dhe për plotësinë e dokumentacionit të tenderit.

Një nga çështjet e ngritura lidhet me deklaratën e konfliktit të interesit të datës 3 nëntor 2025, e cila, sipas dokumentacionit të publikuar në CEJN, nuk mban nënshkrimin e Mensur Hajdarpašić-it, sekretar i Komunës së Bijelo Poljes. Siç njofton Portal ETV, sipas informacioneve të disponueshme, Hajdarpašić-i i ka nënshkruar të tre detyrat projektuese që janë pjesë e dokumentacionit të tenderit.

Pikërisht kjo mospërputhje — nënshkrimi i tij në detyrat projektuese, por mungesa e nënshkrimit në deklaratën e konfliktit të interesit — është në qendër të dyshimeve për rregullsinë e procedurës, të cilat tashmë janë objekt i ankesës së njërit prej ofertuesve pjesëmarrës.

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