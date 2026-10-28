Platania ndahet në dysh nga ujërat: rreth 50 banorë të bllokuar, i moshuari i plagosur evakuohet me varkën e EMAK-ut
Operacioni i shpëtimit vijon në Pilionin Jugor, ku përroi Halorema doli nga shtrati; përmbytje edhe në Milina, Horto dhe Makrinica, ndërsa reshjet kaluan 100 milimetrat në Magnezi dhe Skiathos
Zhvillime të reja vijnë nga Platania e Pilionit Jugor, fshati më i goditur nga moti i keq në Magnezi. Siç njofton ERTnews, i cituar nga Farsala Press, rreth 50 banorë mbetën të bllokuar pasi përroi Halorema doli nga shtrati dhe e ndau vendbanimin në dysh, ndërsa një burrë i moshuar, i plagosur nga një pusetë gjatë përmbytjes, u evakuua me varkën e njësisë speciale EMAK nga pjesa e shkëputur e fshatit.
Sipas raportimit të ERTnews, uji arriti deri në një metër në oborret e shtëpive dhe përmbyti tre shtëpi e një dyqan. Në një rast tjetër, zjarrfikësit e Argalastit dhe përfaqësues të bashkisë ndihmuan një burrë të hynte në shtëpinë e përmbytur të nënës së tij të moshuar, e cila u gjet shëndoshë e mirë në katin e sipërm.
Probleme serioze u shënuan edhe në vendbanimet e tjera të Pilionit Jugor. Siç njofton Farsala Press, në Milina sasi të mëdha uji përmbytën rrugët dhe deti doli në rrugë, duke e bërë të pamundur kalimin drejt Trikerit, ndërsa në Horto rruga qendrore u kthye në lumë, uji hyri në shtëpi e biznese dhe zjarrfikësit po kryejnë pompime të vazhdueshme. Në Makrinica, përroi që doli nga shtrati përfundoi në hapësirën e parkimit — sipas nënkryetarisë së Bashkisë së Volosit, i vetmi problem i regjistruar brenda kufijve të bashkisë.
Moti i keq ndërpreu edhe energjinë elektrike: në Siki një plep ra mbi një shtyllë të rrjetit dhe la pa rrymë gjithë fshatin, ndërsa pa energji mbeti edhe Afisosi. Ndërkohë, sipas të dhënave të rrjetit të stacioneve automatike të Observatorit Kombëtar të Athinës (Meteo), deri në orën 17:40 reshjet më të mëdha u regjistruan në Portaria me 112 milimetra, në Zagora me 104 dhe në Skiathos me 102 milimetra.
Kryebashkiaku i Pilionit Jugor, Michalis Mitzikos, vlerësoi se shiu është zbutur dhe se deri në mbrëmje uji do të bjerë e rruga do të bëhet sërish e kalueshme, ndërsa shqetësimi kryesor mbetet uji i pijshëm pas shkatërrimit të dy shpimeve që furnizojnë zonën. Deri në përditësimin e fundit, siç njofton ERTnews, nuk raportohej rrezik për jetë njerëzish, ndërsa EMAK mbetet në vendngjarje për të ndihmuar banorët e shkëputur.
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