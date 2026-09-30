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Maqedonia e Veriut

Politico: BE-ja ofron integrim gradual në tregun e përbashkët për vendet kandidate — para vizitës së von der Leyen-it në Shkup

Draft-propozimi i Komisionit Europian parashikon tregti pa barriera dhe qasje në programet kërkimore; Mickoski kërkon Brukselin në tryezë për çështjen bullgare

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Komisioni Europian po përgatit një draft-propozim për “integrim gradual” të vendeve kandidate në tregun e përbashkët, me tregti pa pengesa dhe qasje në programet kërkimore ndërkohë që aplikimet e tyre për anëtarësim vazhdojnë — sipas një raportimi të Alfa.mk që citon dokumentin e siguruar nga Politico.

Sipas Politico, kushti për të përfituar nga ky integrim është që vendet kandidate të qëndrojnë krah bllokut kundër shteteve armiqësore dhe rivalëve industrialë. “Tregu i përbashkët është prioriteti i parë për konvergjencën ekonomike”, thuhet në draft.

Dokumenti, siç shkruan Politico, mbikëqyret nga kryekëshilltari i presidentes së Komisionit Europian, Alexandre Adam, ish-ndihmës i presidentit francez Emmanuel Macron. Si pjesë e paketës, Ukrainës, Moldavisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi do t’u ofrohen “udhërrëfyes” për përshpejtimin e anëtarësimit, ndërsa Maqedonia, Kosova, Bosnja e Hercegovina, Serbia dhe Turqia shohin vonesa të procesit.

Lajmi vjen në prag të vizitës së presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e cila mbërrin të premten, më 2 tetor, në Shkup. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se Qeveria qëndron në pozicionin për vazhdimin e procesit eurointegrues përmes bisedimeve dhe gjetjes së zgjidhjes për problemin me Bullgarinë, duke theksuar se kushtet me të cilat përballet sot Maqedonia i pranoi qeveria e mëparshme; ai refuzoi të komentojë kritikat e opozitës.

Qeveria kërkon kthesa të plotë në formatin e negociatave — prani të Brukselit, përfaqësues të Komisionit Europian ose të NATO-s, në dialogun me Bullgarinë, në vend të takimeve me dyer të mbyllura.

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