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Bota

Polonia paralajmëron aleatët: Mos negocioni me Rusinë duke anashkaluar Europën Lindore

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Polonia i ka paralajmëruar aleatët e saj evropianë kundër negociatave për t’i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë pa marrë parasysh interesat e sigurisë së Evropës Lindore, si rajoni më i ekspozuar ndaj efekteve të konfliktit.

“Gjëja e fundit që duam është që Evropa Perëndimore të merret me Rusinë, pa u vënë re evropianët lindorë”, tha të enjten Ministri i Jashtëm polak Radosław Sikorski gjatë një diskutimi me gazetarët në Varshavë.

“Nuk mund ta lini jashtë bisedës Evropën Lindore dhe Skandinavinë. Ne jemi rreth 120 milionë banorë. Finlanda kufizohet me Rusinë; Norvegjia kufizohet me Rusinë; vendet baltike kufizohen me Rusinë; dhe Polonia kufizohet me Rusinë dhe Ukrainën”, tha ai.

Vendet e Evropës Lindore kaluan vite duke i nxitur homologët e tyre perëndimorë që ta trajtonin Rusinë para së gjithash si një kërcënim për sigurinë. Paralajmërimet e tyre mbetën kryesisht të pavëmendshme edhe pasi Rusia aneksoi në mënyrë të paligjshme Krimenë nga Ukraina në vitin 2014 dhe nuk u pranuan gjerësisht deri në pushtimin në shkallë të plotë në shkurt të vitit 2022.

Duke folur para të njëjtit grup, kryeministri polak Donald Tusk u kërkoi homologëve të tij evropianë të jenë “shumë të kujdesshëm” në lidhje me “qëllimet e vërteta” të presidentit rus Vladimir Putin dhe “realistë” në lidhje me procesin diplomatik të udhëhequr nga SHBA-të.

“Në dimër, Putini mund të ketë më pak stimuj për të arritur një marrëveshje”, tha Tusk.

Rusia ka nisur një fushatë të vazhdueshme sulmesh ajrore kundër infrastrukturës energjetike të Ukrainës, duke synuar të shkaktojë vuajtje të përhapura gjatë muajve të ftohtë.

Ndërkohë, Moska ka shtuar sulmet hibride kundër disa prej mbështetësve më të vendosur të Ukrainës. Më herët këtë javë, Polonia nisi një operacion në shkallë të gjerë përgjatë kufirit të saj me enklavën ruse të Kaliningradit për të penguar akte të mundshme sabotimi.

“Sipas burimeve tona dhe atyre të aleatëve, kërcënimi i Rusisë do të vazhdojë të rritet dhe mund të presim një përshkallëzim. Sigurisht, objektivat e parë janë shtetet baltike dhe Polonia”, tha Tusk, duke vënë në dukje se vendi i tij ishte “i përgatitur mirë” për të gjitha skenarët.

Zyrtarët në Varshavë presin që pak rezultate do të vijnë nga negociatat e udhëhequra nga SHBA-të, nëse Putini nuk tregon një gatishmëri të vërtetë për t’i dhënë fund luftës së tij.

Qasja e Uashingtonit për t’i ofruar Moskës marrëveshje ekonomike si stimuj diplomatikë për zgjidhje ka shqetësuar aleatët evropianë. Një plan për të rinisur flukset ruse në Evropë, i cili thuhet se është prezantuar nga negociatorët amerikanë, ka rezultuar veçanërisht i diskutueshëm.

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