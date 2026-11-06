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Bota

Kina lëshon me sukses në orbitë tre satelitë të rinj të teledeteksionit Yaogan-51

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Kina ka lëshuar me sukses në orbitë tre satelitë të teledeteksionit të serisë Yaogan-51, tha Korporata Kineze e Shkencës dhe Teknologjisë Hapësinore (CASC).

Sipas një postimi në rrjetet sociale, një raketë Changzheng 2C që mbante satelitët u ngrit nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Xichang në orën 23:58 sipas kohës së Pekinit të enjten. Raketa vendosi në orbitë satelitët Yaogan-51 07, 08 dhe 09. Ato janë projektuar kryesisht për të kryer eksperimente shkencore dhe studime të mjedisit elektromagnetik.

Kjo ishte lëshimi i 675-të i një rakete bartëse Changzheng. Changzheng 2C ose Long March 2C, është një mjet lëshimi i lehtë me dy faza, me lëndë shtytëse të lëngshme, i përdorshëm për ngritje. Është 42 metra i lartë dhe 3.35 metra në diametër, ka një masë ngritëse prej rreth 230 tonësh metrikë dhe mund të mbajë një ngarkesë deri në 3.85 ton.

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