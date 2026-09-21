Portreti i Vuçiçit në zyrat e policisë kriminale ngre alarmin: juristët flasin për “kult personaliteti” dhe shkelje të Ligjit për Policinë
Drejtori i Policisë së Serbisë vizitoi Drejtorinë e Policisë Kriminale, por vëmendjen e publikut e tërhoqi një portret i madh i presidentit Aleksandar Vuçiç në sallën e takimeve — çka, sipas juristëve, cenon parimin e depolitizimit të policisë.
Drejtori i Policisë së Serbisë, Dragan Vasiljeviç, vizitoi Drejtorinë e Policisë Kriminale (UKP), përkatësisht Shërbimin për Luftën Kundër Krimit të Organizuar (SBPOK) që funksionon në kuadër të saj. Vizita u organizua me qëllim forcimin e kapaciteteve të njësive brenda UKP-së, por vëmendjen e publikut e tërhoqi diçka krejt tjetër: në sallën e madhe të takimeve ndodhet një portret i madh i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç.
Vasiljeviçin e priti kryeshefi i UKP-së, Marko Kriçak, bashkë me disa oficerë të lartë policorë. Ata mbanin uniforma të zeza, çka është shumë e pazakontë, sepse pjesëtarët e UKP-së — përveç Departamentit për Azione të Veçanta — punojnë me rroba civile, ndërsa Rregullorja për uniformat e punonjësve të policisë nuk njeh një pamje të tillë të uniformës.
Një nga parimet bazë të policisë është depolitizimi, i kërkuar nga Ligji për Policinë; veprimtaria politike brenda MPB-së përbën shkelje të rëndë të detyrës zyrtare. Bashkëbiseduesit e gazetës Danas janë të një mendimi: portreti i presidentit të shtetit — apo i ndonjë politikani tjetër, pavarësisht funksionit — nuk ka ç’të kërkojë në ambientet zyrtare të policisë.
Avokati dhe ish-inspektori policor Siniša Çareviç e quan vendosjen e portretit të presidentit të Republikës në ambientet e UKP-së skandaloze dhe shembull klasik të idhujtarisë e krijimit të kultit të personalitetit. “Kurrë më parë nuk ka pasur portret të asnjë presidenti në ambientet e MPB-së. Gjithashtu, nuk ekziston asnjë rregullore që i detyron organet shtetërore të vendosin portretin e presidentit të Republikës në ambientet e tyre”, thotë ai. Ai shton se Vuçiç në këtë moment nuk është vetëm president, por zyrtarisht edhe bartës i listës së një partie politike për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit — çka e bën edhe më problematik ekspozimin e portretit të tij.
Ish-shefi i policisë së Beogradit, avokati Marko Nikoviç, dyshon se portreti është vendosur që kur Kriçak është në krye të UKP-së. “Në botë është praktikë që, veçanërisht në ambientet e policisë kriminale, të mos vendosen fotografi presidentësh apo politikanësh, sepse vlen rregulli që ajo polici duhet të jetë gjithmonë e depolitizuar”, thotë Nikoviç. Edhe Dušan Stankoviç, doktorant i kriminalistikës dhe bashkëpunëtor i Qendrës së Beogradit për Politikë të Sigurisë, thekson se presidenti është njëkohësisht kandidat në zgjedhje dhe se profesioni i tij është politika — çka minon neutralitetin politik të policisë së kërkuar nga Ligji për Policinë dhe Kodi i Etikës Policore.
Redaksia e Danas i ka pyetur drejtorin e policisë dhe kryeshefin e UKP-së se kush dhe kur e ka vendosur portretin e presidentit të shtetit në ambientet zyrtare, por deri në momentin e publikimit nuk ka marrë përgjigje.
Burimi: Danas
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