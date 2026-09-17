Premiera botërore në TIFF e dokumentarit “Neil Peart: No One’s Disciple” — homazh për legjendën e Rush me Geddy Lee, Alex Lifeson dhe bateristë të famshëm
Filmi 96-minutësh i dedikohet bateristit legjendar të Rush, Neil Peart, me arkiva të rralla, performanca live dhe pjesëmarrjen e disa prej emrave më të mëdhenj të rockut botëror.
Mbrëmjen e së mërkurës, më 16 shtator 2026, në orën 21:30 EDT, dokumentari “Neil Peart: No One’s Disciple” pati premierën botërore në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto (TIFF), në sallën VISA Screening Room të Princess of Wales Theatre. Filmi 96-minutësh i kushtohet Neil Peart, bateristit legjendar të grupit kanadez Rush dhe një prej bateristëve më të shquar në historinë e rockut.
Filmi është me regji të Scot McFadyen dhe Sam Dunn, autorëve të dokumentarit “Rush: Beyond the Lighted Stage” të vitit 2010, i cili gjithashtu i kushtohej legjendës kanadeze. Dokumentari eksploron artin dhe trashëgiminë e Peart përmes arkivave të rralla, reflektimeve intime dhe performancave live që tregojnë teknikën e tij të jashtëzakonshme dhe influencën e gjatë në muzikën rock.
Në film marrin pjesë dy themeluesit e Rush, Geddy Lee dhe Alex Lifeson, bashkë me katër bateristë të famshëm të cilët përpiqen t’i luajnë pjesët famëkeqe të vështira të Peart: Stewart Copeland (The Police), Danny Carey (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) dhe Gavin Harrison.
Pas premierës botërore në TIFF, filmi do të ketë një projeksion publik më 19 shtator. Premiera televizive dhe në streaming do të jetë më 23 shtator në CBC dhe CBC Gem, në kuadër të serisë “The Passionate Eye”. Ndërkohë, Republic Pictures ka blerë të drejtat e filmit për tregjet jashtë Kanadasë. Trailer-i i parë u publikua nga CBC më 2 shtator 2026.
Neil Peart, baterist dhe tekstshkruesi kryesor i Rush për më shumë se katër dekada, vdiq më 7 janar 2020 në moshën 67-vjeçare, pas një lufte tre-vjeçare me glioblastoma, një formë agresive e kancerit të trurit.
Burimi: AXS TV
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