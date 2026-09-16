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Film

“The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”: krijuesit zbulojnë detaje nga filmi i ri, premiera më 20 nëntor

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Filmi i gjashtë i sagës së “The Hunger Games”, me titull “Sunrise on the Reaping”, mbërrin në kinema më 20 nëntor. Bazuar në romanin e Suzanne Collins të botuar në vitin 2025 dhe prodhuar nga Lionsgate, filmi shërben njëkohësisht si vazhdim i “The Ballad of Songbirds & Snakes” dhe si pararendës i “The Hunger Games” origjinal.

Kësaj here, Lojërat e Urisë numërojnë 48 pjesëmarrës, dyfishin e 24 tributëve të zakonshëm. Producentja Nina Jacobson rrëfen se menaxhimi i një numri kaq të madh të rinjsh në set, së bashku me dublantët shtesë, e ktheu xhirimin në “kaos”.

Në qendër të filmit është roli i Haymitch Abernathy, tashmë i ri — personazhi që Woody Harrelson interpretoi në katër filmat e parë të sagës. Tani rolin e merr aktori Joseph Zada, përkrah një kasti të zgjeruar që përfshin Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Mckenna Grace dhe Glenn Close. Filmi ndjek transformimin e Haymitch, nga një adoleshent optimist në fillim të Lojërave, deri te i dehuri i ashpër që njohim nga filmat e mëvonshëm.

Regjisori Francis Lawrence thekson se një nga sfidat më të mëdha ishte mbajtja e sigurt e të gjithë fëmijëve në set, duke pasur parasysh natyrën e vështirë të skenave. Për të, gjetja e aktorit të duhur për këtë rol ishte thelbësore, pasi Haymitch “të kalon nëpër gjithçka” në këtë histori.

Xhirimet u zhvilluan në rajonin e Asturias në Spanjë, të cilën Jacobson e përshkruan si lokacionin më të largët ku ka punuar ndonjëherë: “Në mes të një parku kombëtar, por pa qendër pritjeje e pa banja”, tha ajo, duke nënvizuar mungesën e infrastrukturës.

Burimi: Reuters

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