Cleveland Cavaliers: Si ndryshojnë kapaciteti i pagave dhe përbërja pas kontratës 3-vjeçare 97 mln$ të James Harden
Cleveland Cavaliers kanë mbyllur një verë aktive që ndryshon dukshëm strukturën e skuadrës dhe të shpenzimeve për pagat. Klubi arriti marrëveshje për të shtuar James Harden në grupin e titullarëve dhe siguroi edhe shërbimet e të riut Peyton Watson, ndërkohë që disa lëvizje shoqëruese – përfshirë largimin e Max Strus dhe planin për t’i shtrirë pagesat e Cam Whitmore në tri vjet – sollën hapësirë për nënshkrimin e kontratës së re.
Siç raporton Bleacher Report, Cavs i ofruan Harden një kontratë trevjeçare me vlerë 97 milionë dollarë që përmban një opsion të lojtarit dhe një bonus shkëmbimi; po ashtu Watson mori një marrëveshje katërvjeçare 88 milionë dollarëshe me opsion dhe trade kicker, ndërsa Max Strus u përfshi në shkëmbimin që përfshiu edhe Los Angeles Clippers.
Me Donovan Mitchell, Evan Mobley dhe Jarrett Allen të konfirmuar në skuadër, nënshkrimi i një kontrate të gjatë për Harden — i cili mbush 37 vjeç këtë muaj — tregon se drejtuesit duan të shfrytëzojnë menjëherë dritaren konkurueshmërie. Cleveland arriti gjysmëfinalen e Konferencës së Lindjes sezonin e kaluar, ku u mposht nga New York Knicks me sweep, dhe sfidat kryesore mbeten rritja e nivelit mbrojtës ndaj ekipeve të forta si Philadelphia 76ers dhe Miami Heat. Deri tani kombinimi Mitchell–Harden ngre pyetje për mbulimin mbrojtës, ndërsa ardhja e Watson ofron shtesë në organizimin e lojës dhe fleksibilitetin ofensiv që mungonte më parë.
Kontrakta i jep Harden siguri financiare dhe mundësi për të shtuar të arriturat në një karrierë që përfshin një çmim MVP, tre tituj shënuesi, dy tituj asistuesi, tetë herë All-NBA, një herë Sixth Man of the Year dhe 11 seleksione All-Star; ai bëri 26 paraqitje me Cavs sezonin e kaluar duke mesatarizuar 20.5 pikë, 7.7 asistime dhe 4.8 kërcime, dhe klubi synon të ndërtojë rreth këtij blloku konkurrues. Sipas Bleacher Report, ky paketim lë të kuptohet se Cleveland po përpiqet të shfrytëzojë momentumin e katër pjesëmarrjeve radhazi në Playoff për të kërkuar më shumë paraqitje të thella në sezonet në vijim.
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