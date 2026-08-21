Dillon Brooks thotë se e kishte “numrin” e Shai Gilgeous-Alexander dhe pret një rivalitet të ri
Dillon Brooks, lojtari i Phoenix Suns, tha se eliminimi i ekipit të tij në raundin e parë nga Oklahoma City Thunder mund të ketë vënë bazat e një rivaliteti të ri me Shai Gilgeous-Alexander. Ai u shpreh në një episod të podcastit të NBA 2K League se dëshiron t’i rikthehet përballjeve me Gilgeous-Alexander sezonin e ardhshëm dhe se këto ndeshje i ngjallin emocione.
Sipas Bleacher Report, Brooks tha se e kishte “numrin” e Gilgeous-Alexander para se ky i fundit të arrinte nivelin e sotëm dhe rindërtoi të njëjtën vetëbesim duke kujtuar edhe deklaratën e tij ndaj Victor Wembanyama në shkurt, kur i tha një streamer-i se di si ta mbrojë kundër tij.
<p_Gjatë dhe pas serisë së raundit të parë që Thunder zhvilloi ndaj Suns, Brooks dhe Gilgeous-Alexander shkëmbyen sharje, por, megjithatë, u përqafuan pas Ndeshjes 4. Të dy janë bashkuar më pas në përpjekjet e Kanadasë për kualifikim në Kupën e Botës FIBA 2027, dhe Brooks deklaroi se disa nga përplasjet mes tyre kishin ndodhur kur ai luante për Memphis Grizzlies, duke bërë dallimin mes stileve të lojës të asaj periudhe dhe situatave të mëvonshme.
Sipas Bleacher Report, përplasja e radhës mes tyre pritet në ndeshjen e parë jashtë fushe të Suns këtë të hënë në Oklahoma City, ndërsa mundësia për t’u përballur me Wembanyama do të vijë më 9 nëntor kur Spurs vizitojnë Phoenix.
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