Pat McAfee: Nuk do të rikthehem te WWE pas humbjes së Randy Orton në WrestleMania 42
Pat McAfee deklaroi pas humbjes së Randy Orton në WrestleMania 42 se nuk do të jetë më i pranishëm në programet e WWE. Ai tha se kishte dhënë një premtim që nuk do të shfaqej më kurrë në televizionin e kompanisë dhe se tifozët nuk duhet të presin ta shohin përsëri në ring apo në transmetime të WWE.
Siç raporton Bleacher Report, McAfee ishte zbuluar si aleati misterioz i Orton për përballjen me Cody Rhodes dhe kishte paralajmëruar se nuk do ta rikthente veten në organizatë nëse Orton humbiste. Në këtë ndeshje, Cody Rhodes fitoi dhe mbajti titullin e pandarë të WWE.
McAfee, i cili luajti si punishter për Indianapolis Colts nga 2009 deri në 2016, ishte përfshirë në ngjarjet e WWE që gjatë karrierës së tij sportive dhe rrit prezencën pasi u tërhoq nga futbolli. Pas pensionimit ai nisi të komentonte për ndeshjet e WWE dhe së fundi ishte i pranishëm në edicionin e WrestleMania në prill; në emisionin e tij në ESPN pas eventit ai pohoi se nuk kishte plane për t’u rikthyer.
Sipas Bleacher Report, McAfee ka përsëritur vendimin e tij pas humbjes së Orton dhe, siç vetë ai ka deklaruar, nuk pritet të rikthehet në transmetimet ose programet e WWE.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.