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WWE

Pat McAfee: Nuk do të rikthehem te WWE pas humbjes së Randy Orton në WrestleMania 42

· 2 min lexim

Pat McAfee deklaroi pas humbjes së Randy Orton në WrestleMania 42 se nuk do të jetë më i pranishëm në programet e WWE. Ai tha se kishte dhënë një premtim që nuk do të shfaqej më kurrë në televizionin e kompanisë dhe se tifozët nuk duhet të presin ta shohin përsëri në ring apo në transmetime të WWE.

Siç raporton Bleacher Report, McAfee ishte zbuluar si aleati misterioz i Orton për përballjen me Cody Rhodes dhe kishte paralajmëruar se nuk do ta rikthente veten në organizatë nëse Orton humbiste. Në këtë ndeshje, Cody Rhodes fitoi dhe mbajti titullin e pandarë të WWE.

McAfee, i cili luajti si punishter për Indianapolis Colts nga 2009 deri në 2016, ishte përfshirë në ngjarjet e WWE që gjatë karrierës së tij sportive dhe rrit prezencën pasi u tërhoq nga futbolli. Pas pensionimit ai nisi të komentonte për ndeshjet e WWE dhe së fundi ishte i pranishëm në edicionin e WrestleMania në prill; në emisionin e tij në ESPN pas eventit ai pohoi se nuk kishte plane për t’u rikthyer.

Sipas Bleacher Report, McAfee ka përsëritur vendimin e tij pas humbjes së Orton dhe, siç vetë ai ka deklaruar, nuk pritet të rikthehet në transmetimet ose programet e WWE.

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