Një rakun i rrëmben tifozit hot-dogun dhe lëkurat e kikirikut në Citi Field
Gjatë një ndeshjeje të New York Mets në Citi Field, një rakun u pa duke futur dorën përmes një vrime në tokë dhe duke marrë lëkurat e kikirikut dhe një hot-dog nga vendet e tifozëve. Pamjet e incidentit u postuan në YouTube dhe treguan kafshën që shfrytëzonte aksesin për t’i marrë mbetjet dhe ushqimin.
Sipas Bleacher Report, video dokumenton momentin kur rakuni tërheq artikujt ushqimorë përmes vrimës, ndërsa disa spektatorë e shikuan ngjarjen me habi dhe qeshje.
Mets vazhdojnë të kenë një sezon të vështirë, duke renditur në fund të Lindjes së Ligës Kombëtare me rekord 58-70 dhe 30-35 në ndeshjet në shtëpi këtë sezon.
Ngjarja tërhoqi vëmendje në rrjetet sociale dhe u raportua edhe nga Bleacher Report.
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