Një marrëveshje pesëskuadre dërgon Peyton Watson te Cavaliers; detajet e shkëmbimit dhe ndikimi në ekip
Denver Nuggets kanë arritur një marrëveshje firmo-dhe-ndryshim që dërgon Peyton Watson te Cleveland Cavaliers në kuadër të një pazari pesëskuadrat. Sipas kushteve të treguara, Denveri do të marrë zgjedhjen e parë të Cavs për 2031 dhe një zgjedhje të dytë për 2032 që vjen nga Sacramento, ndërsa rrjedhën e plotë të shkëmbimeve e plotësojnë disa lëvizje të tjera teknike midis ekipesh.
Siç raporton Bleacher Report, Cavaliers i dërgojnë Max Strus te Los Angeles Clippers, çka u jep atyre hapësirë për të nënshkruar Watson me një kontratë katërvjeçare prej 88 milionë dollarësh. Marrëveshja përfshin edhe përfshirjen e Washington Wizards dhe Charlotte Hornets për të finalizuar detajet, dhe, sipas raportimeve të gazetarit të NBA Marc Stein, pas zyrtarizimit të pazarit Cleveland do të ketë mundësinë të rinovojë James Harden.
Watson, 23-vjeç, vjen pas sezonit më të mirë të karrierës, që u ndërpre para kohe për shkak të një dëmtimi të muskulit të pasmë. Në 54 paraqitje ai pati mesatare 14.6 pikë dhe 4.9 kërcime, duke regjistruar përqindjen më të lartë të true shooting në karrierë (59.4) sipas Basketball Reference. Goditja e tij nga distanca u përmirësua dukshëm, nga 35.3% në 41.1%, dhe ndeshja më e spikatur ishte ajo ndaj Washington Wizards në janar, kur ai regjistroi 35 pikë, 8 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhura dhe 4 bllokime në 40 minuta.
Si një lojtar i ri me profil të lartë, Watson ishte objekt interesimi të disa skuadrave gjatë verës; në prill, brenda tregut të lirë, u raportua se Los Angeles Lakers, Chicago Bulls dhe Brooklyn Nets ishin destinacione të mundshme. Statusi i tij si lojtar me të drejtë rinovimi nga ana e klubit (restricted free agent) i bëri negociatat më komplekse, dhe Denveri preferoi të siguronte asete kompensuese përmes një sign-and-trade në vend që ta pranonte një ofertë direkte.
Ky shtesë u jep Cavalierëve një përmirësim të rëndësishëm në pozicionin e trevjeçarit krahas Strusit dhe sjell më shumë fleksibilitet taktik për trajnerin Kenny Atkinson — për shembull si opsion small-ball 4 kur nevojitet pushim për Evan Mobley — megjithëse blerja nuk i bën automatikisht favoritët e Lindjes. Sipas Bleacher Report, marrëveshja e mbyllur vendos përfundimisht një pikë në sagën e Watson si agjent i kufizuar dhe rishikon pritshmëritë për të ardhmen e ekipit.
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