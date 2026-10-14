«Pride» zbulon kastin e plotë për Bridge Theatre: muzikali nga filmi i vitit 2014 hapet më 12 nëntor në Londër
Samuel Barnett kthehet në rolin e Jonathan-it në produksionin që do të jetë shfaqja e parë e Bridge Theatre nën drejtimin e Trafalgar Entertainment, pas sezoneve të shitura plotësisht në Cardiff dhe në National Theatre.
Kasti i plotë i muzikalit të ri britanik «Pride» është zbuluar zyrtarisht dhe produksioni po përgatitet për hapjen në Bridge Theatre të Londrës të enjten, më 12 nëntor, siç njofton BroadwayWorld. Shfaqja vjen në kryeqytet pas reagimeve të jashtëzakonshme të publikut gjatë sezoneve me bileta të shitura plotësisht në Sherman Theatre të Cardiff-it dhe në National Theatre, ku në qershor u dha premiera botërore.
Në qendër të kastit është Samuel Barnett, i njohur nga «The History Boys», i cili kthehet në rolin e Jonathan-it. Atij i bashkohen, ndër të tjerë, Ryan Kopel në rolin e Markut, Matthew Durkan, Gillian Elisa, Daniel Forrester, Robin Hayward, Chris Jenkins, Kirsty Malpass, Caroline Sheen dhe Mared Williams — shumë prej tyre pjesë e kompanisë edhe në shfaqjet e mëparshme të produksionit. Njoftimi u shoqërua edhe me një video ekskluzive ku yjet e filmit origjinal, Andrew Scott, Jessica Gunning, Imelda Staunton, Bill Nighy dhe Dominic West, flasin për kalimin e historisë nga ekrani në skenë.
Muzikali bazohet në historinë e vërtetë që frymëzoi filmin e vlerësuar të vitit 2014: gjatë grevës së minatorëve të vitit 1984, një grup aktivistësh lezbike dhe homoseksualë në Londër themeloi grupin Lesbians and Gays Support the Miners dhe mblodhi fonde për një fshat të vogël minatorësh në Uellsin e Jugut. Libri dhe tekstet e këngëve janë të Stephen Beresford-it, ndërsa muzika mban firmat e Christopher Nightingale-it, Josh Cohen-it dhe DJ Walde-it, me tinguj që ndërthurin himnet e protestës, pop-in, rock-un, diskon dhe traditën korale uellsiane.
Regjinë dhe zhvillimin artistik e ka bërë Matthew Warchus, regjisori i «Matilda the Musical», ndërsa ekipi krijues përfshin skenografen dhe kostumografen Bunny Christie, koreografen Lizzi Gee dhe drejtuesin muzikor Tom Kelly. «Pride» do të jetë produksioni i parë që jepet në Bridge Theatre — salla me 900 vende pranë Tower Bridge — nën pronësinë dhe drejtimin e ri të Trafalgar Entertainment, dhe biletat janë tashmë në shitje.
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