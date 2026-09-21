Prime Video zbulon teaser-in e parë të “Apocalypse Z: New World”: vazhdimi i trilerit spanjoll të zombive premierë më 10 tetor në Sitges
Prime Video ka publikuar teaser-in e parë të vazhdimit të hitit spanjoll të zombive "Apocalypse Z". Filmi "New World" bën premierën botërore më 10 tetor në Festivalin e Filmit në Sitges dhe debuton në Prime Video më 30 tetor në mbi 240 vende dhe territore.
Prime Video ka zbuluar teaser-in e parë të “Apocalypse Z: New World”, vazhdimin e shumëpritur të trilerit spanjoll të zombive “Apocalypse Z: The Beginning of the End” (2024) — filmi origjinal ndërkombëtar më i ndjekur ndonjëherë në Prime Video, pas vetëm “Your Fault”.
Regjia i është besuar sërish Carles Torrens, me skenar nga Ángel Agudo dhe produksion nga Nostromo Pictures (producentët ekzekutivë Adrián Guerra dhe Núria Valls); historia është frymëzuar nga romanet e autorit spanjoll Manel Loureiro.
Kësaj here aksioni zhvendoset në Ishujt Kanarie, të cilët janë kthyer në strehën e fundit të Europës pas shpërthimit të virusit TSJ. Një ekspeditë furnizimi niset drejt kontinentit dhe asaj i bashkohet Roberto, një rekrut i ri me qëllime të dyshimta — një mision i rrezikshëm që kthehet në një luftë dëshpëruese për mbijetesë mes turmave të të infektuarve dhe besnikërive të copëzuara: “të shpëtosh veten, apo të rrezikosh gjithçka për të ruajtur atë pak njerëzishmëri që ka mbetur?”.
Në kast luajnë Carlos Alcaide, Julia Martínez, Mónica López, Tamara Casellas dhe Santiago Vaca Narvaja; José María Yazpik, i njohur nga “Narcos”, rikthehet si Pritchenko, ndërsa Berta Vázquez rikthehet si Lucía. Nuk mungon as macja Pedrito, i preferuari i publikut në rolin e Lúculo-s, ndërsa debutojnë edhe Axel Medrano, Pedro Hernández, Javier Godino, Ujin Moreno dhe Mario Mayo.
Teaser-i hapet me Lúculo-n, macen, duke endur rreth një helikopteri të rrëzuar në Madrid dhe një transmetim radioje për sigurimin e rrugëve të furnizimit mes kontinentit dhe ishujve.
Filmi do të bëjë premierën botërore në Festivalin e Filmit në Sitges (edizioni i 59-të) më 10 tetor 2026, ndërsa do të debutojë në Prime Video më 30 tetor 2026 në mbi 240 vende dhe territore në mbarë botën.
Burimi: ComingSoon.net
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