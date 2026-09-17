Princi Harry në paraqitjen e parë publike në Londër pas kthimit — pa Meghan Markle
Princi Harry u paraqit sot për herë të parë në publik në Londër që prej kthimit të tij në Mbretëri të Bashkuar, duke marrë pjesë në ceremoninë inaugurale të Invictus Spirit Awards në Old Royal Naval College në Greenwich. Ai ishte i kuruar mirë, në kostum të zi me rever prej mëndafshi, këmishë të bardhë dhe kravatë flutur, dhe mbante dekoratat ushtarake që i janë akorduar.
Siç raporton Harper’s Bazaar, lajmi për planin e familjes për t’u rikthyer nga Kalifornia në Britani me dy fëmijët, princin Archie dhe princeshën Lilibet, është bërë i ditur kohët e fundit. Meghan dhe fëmijët nuk shfaqën sot në eveniment; sipas raportimeve, Archie dhe Lilibet kanë nisur tashmë shkollën, dhe Meghan ka ndarë një video në Instagram që shfaq fillimin e kapitullit të ri të familjes në Angli. Çifti kishte jetuar më parë në Mbretërinë e Bashkuar prej 2017 deri në 2019, para se të zhvendosej në Kanada dhe më pas në Kaliforni në 2020, kur u tërhoqën nga detyrat si anëtarë të lartë të familjes mbretërore.
Harry, themelues i Lojërave Invictus në 2014, ishte i dukshëm me humor të mirë dhe pjesëmarrja e tij vlerësohej nga të pranishmit. Çmimet Invictus synojnë të nderojnë individë dhe organizata që pasqyrojnë rezistencën, pasionin dhe shërbimin e komunitetit ndërkombëtar Invictus, duke nxjerrë në pah kontributin e sportit për rehabilitimin e ushtarëve të plagosur, të lënduar apo të sëmurë.
Sipas Harper’s Bazaar, edicioni i ardhshëm i Lojërave Invictus do të zhvillohet në Birmingham më 10–17 korrik 2027, dhe me çiftin tashmë banorë lokalë pritet që ata të jenë të pranishëm në ngjarje të tilla në të ardhmen.
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