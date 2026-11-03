Probleme në qarkun Fulton të Xhorxhias: rreth 1.000 fletëvotime të votimit paraprak do të skanohen sërish, votuesit marrin mesazhe mashtruese
Dita e zgjedhjeve në qarkun Fulton të Xhorxhias, qarku qendror i zonës metropolitane të Atlantës, u shoqërua me dy probleme teknike në gjysmën e parë të ditës: mesazhe mashtruese për ndryshimin e qendrave të votimit dhe rreth 1.000 fletëvotime të votimit paraprak që do të duhet të skanohen sërish për shkak të problemeve me pajisjet.
Qeveria e qarkut Fulton njoftoi rreth orës 11:00 në rrjetet sociale se disa votues kanë marrë mesazhe teksti për ndryshime të qendrave të votimit, të cilat kanë shkaktuar konfuzion. Mesazhet nuk janë dërguar nga qarku dhe votuesit këshillohen ta verifikojnë vetë qendrën e tyre të votimit në mvp.sos.ga.gov ose në numrin (404) 612-7020, siç njofton USA Today.
Sekretari i Shtetit i Xhorxhias, Brad Raffensperger, tha në një konferencë për shtyp se rreth 1.000 fletëvotime nga votimi paraprak në qarkun Fulton do të duhet të skanohen sërish për shkak të problemeve me pajisjet. Sipas tij, kjo nuk do të ndikojë në afatet e numërimit të votave të ditës, siç njofton Savannah Morning News.
Qarku Fulton ndodhet nën vëzhgim të shtuar të administratës së presidentit Donald Trump, të Byrosë Federale të Hetimit dhe të republikanëve të shtetit, të cilët besojnë se zgjedhjet e vitit 2020 në Xhorxhia u vodhën. Në një miting të fundit në Dalton, presidenti Trump pretendoi se senatori demokrat Jon Ossoff, që vjen nga Fulton, nuk e fitoi ndershmërisht zgjedhjen e tij dhe se do t’i vërë në dyshim rezultatet nëse Ossoff fiton sërish të martën.
Sa i përket pjesëmarrjes, Raffensperger tha se deri në orën 10:00 të ditës së zgjedhjeve kishin votuar 300.686 xhorxhianë dhe parashikoi rreth 1,2 milionë votues gjatë gjithë ditës. Votimi paraprak vendosi rekord në shtet me 2.827.060 vota të hedhura përpara ditës së zgjedhjeve, ndërsa qendrat e votimit mbyllen në orën 19:00. Në garën për Senatin në këtë shtet përballen demokrati Jon Ossoff dhe republikani Mike Collins.
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