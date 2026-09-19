Prokuroria e Tivarit hap çështje për platformën “DistributeX”: dyshime për mashtrim financiar dhe kripto
Mbi 3.000 qytetarë të Malit të Zi dyshohet se u dëmtuan nga skema piramidale me "klikime" dhe pagesa kripto; në fokus Smiljana Obradoviq dhe disa persona të paidentifikuar.
Prokuroria Themelore e Shtetit në Tivar ka formuar çështje pas denoncimeve për dyshime për mashtrim financiar dhe kripto përmes platformës “DistributeX”. Në çështje, konfirmuar zyrtarisht për “Vijestin” nga kjo prokurori, përfshihet Smiljana Obradoviq dhe disa persona ende të paidentifikuar të lidhur me themelimin, drejtimin dhe funksionimin e platformës.
Nga të gjitha denoncimet e dorëzuara në lidhje me funksionimin e platformës “DistributeX”, vetëm prokuroria e Tivarit konfirmoi se ka formuar çështje. Prokuroria e Podgoricës i tha “Vijestit” se është në dijeni të denoncimeve dhe se është në komunikim me policinë për masat e parashikuara nga ligji. Prokuroria e Herceg Novit tha më herët se në gusht u njoh me një denoncim të tillë, por se nuk ka asgjë të re.
Në fund të gushtit, policia njoftoi se në disa qytete malazeze ishin dorëzuar disa denoncime penale kundër personave që qëndrojnë pas platformës “DistributeX” dhe platformave të ngjashme, për dyshimin se kanë kryer mashtrim financiar. Në denoncime, qytetarët thonë se u mashtruan nga përfaqësuesit e platformës, pasi nuk iu paguan paratë që dyshohet se u ishin premtuar përmes një sistemi pagesash vullnetare të shumave të caktuara dhe kryerjes së detyrave — mes tyre një numër i caktuar “klikimesh” që dyshohet se promovojnë platformën dhe rekrutimin e personave të tjerë për të zhbllokuar nivelin e radhës me shuma më të mëdha dhe detyra më të vështira.
Platforma dhe grupet e WhatsApp-it përmes të cilave zhvillohej komunikimi u mbyllën në fund të gushtit, dhe shumë përdorues mbetën pa pagesat e premtuara dhe pa paratë e investuara. Bashkëbisedues të redaksisë që vetë ishin pjesë e skemës thanë më herët se përmes saj u dëmtuan mbi 3.000 qytetarë të Malit të Zi, dhe vlerësojnë se bëhet fjalë për shuma milionëshe të grumbulluara përmes pagesave kripto dhe dorëzimeve cash “në dorë” në zyrat lokale. Zyra ishin hapur në Podgoricë, në pjesën e qytetit përtej Moraçës, ndërsa sipas “Vijestit” platforma kishte zyra edhe në Tivar, Nikshiq, Danilovgrad dhe Andrijevicë.
Smiljana Obradoviq, e përfshirë në denoncim dhe në çështjen e formuar në Tivar, sipas informacioneve të redaksisë ishte përgjegjëse për zyrën e Andrijevicës. Ajo nuk iu përgjigj pyetjeve të “Vijestit”. Sipas të dhënave publike të regjistrit të OJQ-ve, Obradoviq është një nga themeluesit e OJQ-së “DistribucijaX”, përmes së cilës dyshohet se u realizuan aktivitetet e platformës së kontestuar. Themelues të tjerë të kësaj OJQ-je janë Goran Trifunoviq dhe Marko Gjokvuqiq nga Tivari. Trifunoviq i tha më herët “Vijestit” se edhe ai u mashtrua; Gjokvuqiq nuk iu përgjigj pyetjeve.
Ministria e Zhvillimit Rajonal-Investues dhe e Bashkëpunimit me OJQ-të miratoi në qershor regjistrimin e OJQ-së “Distribucija Iks”, me veprimtari “mbrojtje sociale dhe shëndetësore” dhe përshkrim më të gjerë “organizim i aksioneve humanitare dhe shpërndarje e ndihmës së grumbulluar për personat e rrezikuar socialisht”. Qytetarët që thonë se u mashtruan përmes skemës i thanë më herët “Vijestit” se u vunë në lajthitje pikërisht sepse organizatorët u treguan vendimin për regjistrim në Regjistrin e OJQ-ve si “dëshmi legaliteti dhe leje pune”, të lëshuar nga dikasteri i Ernada Suljeviqit. Ministria i tha “Vijestit” në prill se nuk do të verifikojë nëse OJQ-ja mund të përfshihet në një rrjet me shenja mashtrimi kripto, dhe që atëherë nuk është përgjigjur nëse do ta rishikojë regjistrimin apo do të nisë procedurën e fshirjes nga evidenca.
Burimi: Vijesti
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