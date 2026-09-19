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19 Sht 2026
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Pulë

Gyros grek me pulë — pita e famshme me mish të marinuar, tzatziki dhe patate të skuqura

· 2 min lexim
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Gyros është pjata më e famshme e rrugës në Greqi — mish i marinuar i pjekur në hell vertikal, i shërbyer në pita të butë me tzatziki, domate, qepë dhe patate të skuqura. Kjo recetë shtëpiake me pulë e sjell shijen e tavernave greke në kuzhinën tënde, pa hell special.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

  • 600 g fileto pule, të prera në shirita
  • 4 pita greke të buta
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • Lëngu i 1 limoni
  • 3 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 1 lugë çaji rigon i thatë
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes

Për tzatziki:

  • 250 g kos grek
  • 1/2 kastravec, i grirë dhe i shtrydhur
  • 1 thelp hudhër, i shtypur
  • 1 lugë gjelle vaj ulliri
  • Pak kopër të freskët, kripë

Për servirje:

  • 2 domate, të prera në feta
  • 1 qepë e kuqe, e prerë hollë
  • Patate të skuqura krokante

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Marinimi: Përziej vajin e ullirit, lëngun e limonit, hudhrën, rigonin, paprikën, kripën dhe piperin. Shto shiritat e pulës, përziej mirë, mbuloje enën dhe lëre në frigorifer 1–2 orë (mundësisht gjithë natën).
  2. Tzatziki: Përziej kosin me kastravecin e shtrydhur, hudhrën, vajin e ullirit, koprën dhe kripën. Fute në frigorifer derisa të shërbesh.
  3. Pjekja e pulës: Ngroh një tigan të madh ose skarë në zjarr të fortë. Pjek shiritat e pulës 5–6 minuta nga çdo anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të piqen plotësisht.
  4. Ngroh pitën 1–2 minuta në tigan të thatë ose në furrë, që të zbutet.
  5. Montimi: Lyej çdo pita me një shtresë tzatziki, shto copat e pulës, fetat e domates, qepën e kuqe dhe patatet e skuqura. Mbështille pitën dhe shërbeje menjëherë, të ngrohtë.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ 1–2 orë marinim) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4

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