Gyros grek me pulë — pita e famshme me mish të marinuar, tzatziki dhe patate të skuqura
Gyros është pjata më e famshme e rrugës në Greqi — mish i marinuar i pjekur në hell vertikal, i shërbyer në pita të butë me tzatziki, domate, qepë dhe patate të skuqura. Kjo recetë shtëpiake me pulë e sjell shijen e tavernave greke në kuzhinën tënde, pa hell special.
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
- 600 g fileto pule, të prera në shirita
- 4 pita greke të buta
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- Lëngu i 1 limoni
- 3 thelpinj hudhre, të shtypur
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
Për tzatziki:
- 250 g kos grek
- 1/2 kastravec, i grirë dhe i shtrydhur
- 1 thelp hudhër, i shtypur
- 1 lugë gjelle vaj ulliri
- Pak kopër të freskët, kripë
Për servirje:
- 2 domate, të prera në feta
- 1 qepë e kuqe, e prerë hollë
- Patate të skuqura krokante
HAPAT E PËRGATITJES
- Marinimi: Përziej vajin e ullirit, lëngun e limonit, hudhrën, rigonin, paprikën, kripën dhe piperin. Shto shiritat e pulës, përziej mirë, mbuloje enën dhe lëre në frigorifer 1–2 orë (mundësisht gjithë natën).
- Tzatziki: Përziej kosin me kastravecin e shtrydhur, hudhrën, vajin e ullirit, koprën dhe kripën. Fute në frigorifer derisa të shërbesh.
- Pjekja e pulës: Ngroh një tigan të madh ose skarë në zjarr të fortë. Pjek shiritat e pulës 5–6 minuta nga çdo anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të piqen plotësisht.
- Ngroh pitën 1–2 minuta në tigan të thatë ose në furrë, që të zbutet.
- Montimi: Lyej çdo pita me një shtresë tzatziki, shto copat e pulës, fetat e domates, qepën e kuqe dhe patatet e skuqura. Mbështille pitën dhe shërbeje menjëherë, të ngrohtë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ 1–2 orë marinim) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4
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