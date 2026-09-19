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19 Sht 2026
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Mali i Zi

Delegacioni i BE-së: Të pabaza pretendimet se disa vende anëtare kërkuan ndërprerje të negociatave me Malin e Zi

Pretendimet se Holanda, me mbështetjen e katër vendeve të tjera, kërkoi pauzë në procesin e integrimit janë "të pabazuara", thotë Delegacioni në Podgoricë; kapitujt 18 dhe 19 priten para konferencës së tetorit.

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Flamuri i Bashkimit Evropian. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Pretendimet mediatike se disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian kërkuan ndërprerje të negociatave të pranimit të Malit të Zi janë të pabazuara, i kanë thënë sot “Vijestit” përfaqësues të Delegacionit të BE-së në Podgoricë.

Redaksia e “Vijestit” e pyeti Delegacionin nëse janë të vërteta pretendimet se pesë shtete anëtare kërkuan ndërprerje të negociatave dhe cilat janë arsyet. Gazeta “Dan” botoi sot se Holanda kërkoi pauzë në proceset që lidhen me integrimin e mëtejshëm të Malit të Zi në BE, me arsyetimin e nevojës për analizë shtesë dhe zbatim më konsekuent të të gjitha standardeve të përcaktuara, dhe se kërkesës iu bashkuan Kroacia, Estonia, Lituania dhe Letonia.

Sipas burimit të “Dan”-it nga Brukseli, aktualisht është krejtësisht e paqartë kur do të ketë lëvizje drejt mbylljes së kapitujve dhe caktimit të Konferencës Ndërqeveritare.

Nga Delegacioni theksojnë se caktimi i konferencave ndërqeveritare dhe mbyllja e përkohshme e kapitujve negociues janë pjesë e procesit të rregullt të pranimit dhe nënkuptojnë përfundimin e hapave procedurale përkatëse, përputhjen e plotë me rregullat dhe standardet e BE-së, si dhe pajtimin e të gjitha shteteve anëtare në Këshill.

“Mali i Zi ka arritur përparim të rëndësishëm në të gjithë kapitujt negociues. Në këtë fazë përfundimtare është thelbësore të ruhet fokusi dhe mbështetja e gjerë politike për reformat e mbetura evropiane, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit”, thuhet në reagim.

RTCG njoftoi dje se Konferenca Ndërqeveritare ku Mali i Zi mund të mbyllë kapitujt e radhës nuk do të mbahet në margjinat e Këshillit të BE-së për Çështjet e Përgjithshme këtë muaj, siç pritej. Një zyrtar i BE-së tha se po punohet shumë intensivisht për miratimin e mbylljes së kapitujve të mëtejshëm për Malin e Zi: shumë kapituj janë shumë teknikë dhe kërkojnë konsultime të gjera të brendshme nga secili shtet anëtar — bëhet fjalë për faktorin kohë, jo për diçka tjetër.

Ministrja e Çështjeve Evropiane, Maida Gorçeviq, i tha sot agjencisë Mina se është realiste të pritet që Mali i Zi të mbyllë kapitujt negociues 18 dhe 19 para Konferencës Ndërqeveritare të tetorit dhe se po pritet vetëm përfundimi i procedurës në parlamentin e Holandës. Sipas saj, të gjitha shtetet e tjera anëtare të BE-së kanë dhënë dritën jeshile për mbylljen e këtyre dy kapitujve.

Burimi: Vijesti

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