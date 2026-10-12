Prokuroria Speciale e Kosovës ngre aktakuzë për krime lufte ndaj Milojko Đorđević-it
Milojko Đorđević, ish-komandant i policisë rezervë në Zveçan, do të përballet me drejtësinë për vrasje, dëbime masive dhe pastrim etnik të civilëve gjatë luftës së viteve 1998–1999. Trupat e gjashtë personave të rrëmbyer u gjetën në varrezat e Suv Dollit, ndërsa trupi i viktimës së shtatë ende nuk është gjetur.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë për krime lufte ndaj Milojko Đorđević-it, ish-komandant i njësisë së policisë rezervë në Zveçan, siç njofton Danas. Sipas aktakuzës, ai dyshohet se, në bashkëpunim me pjesëtarë të forcave policore serbe, ka kryer vrasje, dëbime masive, trajtim çnjerëzor dhe shkatërrim të pronës në komunën e Zveçanit gjatë luftës në Kosovë.
Sipas deklaratës së Prokurorisë Speciale, ngjarjet kanë ndodhur në vitet 1998–1999, kur Đorđević dyshohet se ka vepruar me përgjegjësi individuale dhe komanduese. Aktakuza e ngarkon atë me vrasje, trajtim çnjerëzor, frikësim, shkatërrim të pronës, dëbim masiv dhe pastrim etnik të popullsisë civile.
Prokuroria ka bërë të ditur se trupat e gjashtë personave të rrëmbyer janë gjetur në varrezat e fshatit Suv Do (Suhadoll). Sipas të njëjtit njoftim, trupi i viktimës së shtatë ende nuk është gjetur.
Më 16 maj 2025, kërkesa e Prokurorisë Speciale për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh ndaj Đorđević-it ishte aprovuar. Ai ishte arrestuar më herët nën dyshimin për pjesëmarrje në vrasje, dëbime të dhunshme, plaçkitje, tortura dhe rrahje sistematike të civilëve shqiptarë në Zveçan.
Me ngritjen e aktakuzës, çështja ndaj ish-komandantit të policisë rezervë i kalon tashmë gjykatës, e cila do të vendosë për rrjedhën e mëtejshme të procedurës.
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